Петровский о ситуации на границе: наш Президент прямо говорит – давайте садиться за стол переговоров

Петр Петровский, политолог:

Президент наш пытается продемонстрировать, что хватит, давайте разряжать ситуацию. Зачем концентрировать что-то на границе? Схроны строить в пограничной зоне, проводить непонятные учения. Плюс еще, кроме схронов, пытаются какие-то для мигрантов, которых сейчас в Польшу доставляют, будут доставлять с 2026 года из Брюсселя, согласно миграционному пакту, расселять в каких-то лагерях на границе. Зачем это делать? Прикрываться этими мигрантами в пограничной зоне. То есть целая система разворачивается. Понятно, что наш Президент прямо говорит: давайте садиться за стол переговоров. Почему? Потому что эта эскалация приведет к тому, что на наших территориях будут вестись боевые действия, а не в Соединенных Штатах Америки. Они могут подстрекать, но они не будут воевать, а если будут воевать, будут какие-то наемники их воевать на определенной дистанции от своей родины. А вот у нас тут будет полыхать. Надо нам это? Нам это не надо. Ни белорусы, ни поляки, ни прибалты в большинстве своем не хотят воевать. И нам не надо воевать. Нам надо договариваться. Но не так договариваться, как... Тоже, понимаешь, надо разделять. Горбачев тоже хотел договариваться. Нам горбачевщина не нужна. Мы договариваться хотим на взаимовыгодных позициях. И пока, к сожалению, Запад к этому не будет готов, в этой ситуации, понятно, я испытываю огромнейший скепсис по перемирию в Украине. Это можно временно заморозить, локализовать на суше, отключить воздушную борьбу.