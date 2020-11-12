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«Честно сказать, очень тяжело в нём». Показываем костюм для красных зон коронавирусных отделений

12 ноября 2020 21:13
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Новости Беларуси. Все медики любого звена в красной зоне выглядят одинаково. На то, чтобы надеть все средства защиты, уходит минут 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Честно сказать, очень тяжело в нём». Показываем костюм для красных зон коронавирусных отделений-1

Светлана Ключеня, главная медсестра Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Надеваются комбинезон, бахилы, шапочка, капюшон, респиратор для защиты органов дыхания и щиток для защиты слизистой глаз.

«Честно сказать, очень тяжело в нём». Показываем костюм для красных зон коронавирусных отделений-4

Вся одежда непромокаемая и не пропускает воздух. Для медсестер специально изменили график работы на 12 часов, потому как сутки в таком костюме физически выдержать сложно.

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Как чувствуете себя в таком костюме?

«Честно сказать, очень тяжело в нём». Показываем костюм для красных зон коронавирусных отделений-7

Светлана Козий, палатная медсестра Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Честно сказать, очень тяжело в нем находиться. Но мы понимаем, что болеющим людям гораздо тяжелее в этой ситуации, поэтому медики, так сказать, идут на такие жертвы во благо пациента и собственной защиты.

# Коронавирус # Здоровье # Светлана Ключеня # Светлана Козий # Галина Буро # Фотофакт

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