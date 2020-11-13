«Как есть, так и рубит». Андрей Кондрашов поделился впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. О настоящем и будущем Беларуси из первых уст. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре нет закрытых тем – этот пункт глава государства обозначил в самом начале.
Андрей Кондрашов, первый заместитель генерального директора ВГТРК (Россия):
В разговоре с нами Александр Григорьевич не выбирает слова, не прячется за какими-то дипломатическими шторками, а вот как есть, так и рубит. Понимаете, на самом деле политиков его калибра сегодня уже не так много – вот оглянуться, это считанные люди. А уж на Европу посмотреть, так вообще плакать хочется: что ни новый какой-то человек, то какой-то мелкий политиканчик. Конечно, Александр Лукашенко – крупная-крупная фигура и то, что он рубит с плеча, это, собственно, ему-то как раз позволительно. Потому что за этой силой есть большой опыт его собственный, личный.
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