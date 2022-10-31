СМИ могут сделать многое. Что поможет повысить престиж учителей?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Алена Сырова, СТВ:
А какой фильм нужно снять и фильм ли, чтобы повысить престиж работы учителя? Мы очень много говорим об имидже педагога, очень часто люди старшего возраста вспоминают, как было в их времена. Мы сейчас видим, как относятся ученики к учителям в наше время. Очевидно, что есть проблемы. Что может помочь?
Светлана Румянцева, учитель белорусского языка СШ №15 Новополоцка:
Вучняў мяняць не трэба. Я таксама задумвалася над гэтым пытаннем і прыйшла да высновы, што павысіць прэстыж нашай прафесіі могуць і дзяржава, і грамадства. І я вельмі задаволена, што ў апошні час я назіраю станоўчы бок гэтага працэсу. Бачна, што і маральнае, і матэрыяльнае стымуляванне пайшло з боку дзяржавы. Па-першае, паколькі я класны кіраўнік, даволі значная надбаўка не толькі мне, але ўсім кіраўнікам нашай рэспублікі пайшла.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но полторы ставки ведь не исчезли никуда.
Светлана Румянцева:
Не. Але заўсёды трэба працаваць. І паўтары, і дзве стаўкі могуць быць па-рознаму. Мне здаецца, адказныя ў павышэнні прэстыжу прафесіі настаўніка і вы, паважаныя. Бо СМІ таксама шмат могуць зрабіць для павышэння іміджу настаўніка. Я ведаю станоўчы бок гэтага. Не толькі наша газета «Настаўніцкая» ў гэтым плане добра працуе. Але і рэспубліканскія газеты, і тэлебачанне для гэтага працуюць. Мне здаецца, што найбольш у прэстыж настаўніка мы самі павінны ўкладваць. Бо калі мы любім свой прадмет, сваю працу, калі мы ідзем на ўрок з пазітыўнымі эмоцыямі і жаданнем перадаць усё самае лепшае, то вучні бачаць наша старанне. Яны ставяцца з павагай да настаўніка-прафесіянала, да асобы, якой мы ўсё імкнемся быць.
Алена Сырова:
Но, к сожалению, не все яркие, харизматичные личности. Не все к своей работе относятся, как к любимому делу.
Светлана Румянцева:
Калі мы будзем паважаць сябе як настаўніка, як асобу, калі мы будзем паважаць іншых людзей…
Алена Сырова:
...Тогда мы будем жить в идеальном мире.
Читайте также:
Марзалюк: у нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Необходима индустрия фильмов для детей
Дети просто начали ходить в школу в жилетках? Что изменилось с 1 сентября – рассказал Иванец
Смогут ли государственные школы принять всех детей из частных?