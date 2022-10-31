СМИ могут сделать многое. Что поможет повысить престиж учителей?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Алена Сырова, СТВ:

А какой фильм нужно снять и фильм ли, чтобы повысить престиж работы учителя? Мы очень много говорим об имидже педагога, очень часто люди старшего возраста вспоминают, как было в их времена. Мы сейчас видим, как относятся ученики к учителям в наше время. Очевидно, что есть проблемы. Что может помочь?