Прямой эфир

СМИ могут сделать многое. Что поможет повысить престиж учителей?

31 октября 2022 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.  

Алена Сырова, СТВ:  
А какой фильм нужно снять и фильм ли, чтобы повысить престиж работы учителя? Мы очень много говорим об имидже педагога, очень часто люди старшего возраста вспоминают, как было в их времена. Мы сейчас видим, как относятся ученики к учителям в наше время. Очевидно, что есть проблемы. Что может помочь?  

СМИ могут сделать многое. Что поможет повысить престиж учителей?-1

Светлана Румянцева, учитель белорусского языка СШ №15 Новополоцка:  
Вучняў мяняць не трэба. Я таксама задумвалася над гэтым пытаннем і прыйшла да высновы, што павысіць прэстыж нашай прафесіі могуць і дзяржава, і грамадства. І я вельмі задаволена, што ў апошні час я назіраю станоўчы бок гэтага працэсу. Бачна, што і маральнае, і матэрыяльнае стымуляванне пайшло з боку дзяржавы. Па-першае, паколькі я класны кіраўнік, даволі значная надбаўка не толькі мне, але ўсім кіраўнікам нашай рэспублікі пайшла.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Но полторы ставки ведь не исчезли никуда.  

Светлана Румянцева:  
Не. Але заўсёды трэба працаваць. І паўтары, і дзве стаўкі могуць быць па-рознаму. Мне здаецца, адказныя ў павышэнні прэстыжу прафесіі настаўніка і вы, паважаныя. Бо СМІ таксама шмат могуць зрабіць для павышэння іміджу настаўніка. Я ведаю станоўчы бок гэтага. Не толькі наша газета «Настаўніцкая» ў гэтым плане добра працуе. Але і рэспубліканскія газеты, і тэлебачанне для гэтага працуюць. Мне здаецца, што найбольш у прэстыж настаўніка мы самі павінны ўкладваць. Бо калі мы любім свой прадмет, сваю працу, калі мы ідзем на ўрок з пазітыўнымі эмоцыямі і жаданнем перадаць усё самае лепшае, то вучні бачаць наша старанне. Яны ставяцца з павагай да настаўніка-прафесіянала, да асобы, якой мы ўсё імкнемся быць.  

Алена Сырова:  
Но, к сожалению, не все яркие, харизматичные личности. Не все к своей работе относятся, как к любимому делу.  

Светлана Румянцева:  
Калі мы будзем паважаць сябе як настаўніка, як асобу, калі мы будзем паважаць іншых людзей…  

Алена Сырова:  
...Тогда мы будем жить в идеальном мире.  

Читайте также:  

Марзалюк: у нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Необходима индустрия фильмов для детей  

Дети просто начали ходить в школу в жилетках? Что изменилось с 1 сентября – рассказал Иванец  

Смогут ли государственные школы принять всех детей из частных?  

# Учитель # общество # Алена Сырова # Светлана Румянцева # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В ближайшее время в очередной раз встретимся». Что Лукашенко хочет обсудить с Путиным?
31 октября 2022 17:59

«В ближайшее время в очередной раз встретимся». Что Лукашенко хочет обсудить с Путиным?

Марзалюк: у нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Необходима индустрия фильмов для детей
31 октября 2022 17:45

Марзалюк: у нас должен быть социальный заказ для кинематографа. Необходима индустрия фильмов для детей

Спортивные, кадетские или педагогические. Какова польза от профильных классов?
31 октября 2022 17:38

Спортивные, кадетские или педагогические. Какова польза от профильных классов?