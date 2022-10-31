«В ближайшее время в очередной раз встретимся». Что Лукашенко хочет обсудить с Путиным?
Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растет рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент.
Президента интересует не теория, а практика этих цифр. Что с работой отдельных предприятий и крупными объектами? Такими, как, например, БелАЭС? Как обстоят дела с уборкой урожая, у аграриев осталась неделя, чтобы собрать все до последнего кукурузного зернышка. Как дела на ниве импортозамещения? Россия выделила кредит в 1,5 миллиарда на такие проекты. Что уже сделано в этом направлении?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не забудьте об интеграционных проектах с Российской Федерацией. Совместные они, России выгодны и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. Уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год.
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