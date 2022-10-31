«15 % – это, как говорится, за счастье». Премьер рассказал, какая рентабельность теперь нормальна
Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растет рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент.
И, конечно, вопрос о ценах. Едва ли можно было предположить, что Президент его оставит без внимания. Постановление правительства с поправками уже вступило в силу, рядовой белорус уже стал замечать их действие. Цены на некоторые товары уже стали ниже – в магазинах акции и скидки, но разумеется, этому не рады привыкшие к немалому навару. Ультиматумы неприемлемы у нас в стране, если этого еще кто-то не понял, Александр Лукашенко популярно объясняет.
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Важно понимать: ни Президент, ни премьер-министр не отрицают, что есть нюансы, но заранее все предусмотреть просто невозможно. Именно поэтому правительство уже вносило корректировки в нашумевшее постановление о регулировании цен и не исключено, что внесет еще, но только, если они будут реально оправданы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Было определенное потрясение, волнение, как и что. Это нормальные эмоциональные реакции. Мы каждый день собираем информацию с мест, как, что происходит, где воспринимается. Мы видим, что там, где крупные субъекты (производство, торговля), они уже полностью адаптировались и подстроились под новые правила, уже спокойно по ним работают. Более мелкий сегмент медленнее. Как бы это ни звучало резко, но многим трудно смириться, что раньше я накручивал 100 % на свой товар или 200, а теперь я должен накручивать 30 или 50. А как же я буду жить? Я еще раз напомню, что реальный сектор экономики, в том числе частное производство, живет с рентабельностью 7-10 % и считает это нормальным, 15 % – это, как говорится, за счастье. Думаю, предприниматели, торговля, производители будут усиленно работать над затратами. Да, у кого-то станет меньше офис. Но уверен, что путь этот пройдем быстро и уверенно.
В общем, это лишь превью к большому разговору о ценах и ИП, который Президент обещал провести после 7 ноября. Что ж, есть время уточнить нюансы и внести рациональные предложения, чтобы соблюсти баланс интересов производителей и потребителей, государства и бизнеса, а главное – добиться справедливости.
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