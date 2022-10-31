«15 % – это, как говорится, за счастье». Премьер рассказал, какая рентабельность теперь нормальна

Новости Беларуси. Оживление экономики, прозрачная работа ипэшников и выплата госдолга в национальной валюте. Актуальные экономические вопросы обсудили 31 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство заверяет: тенденции положительные, растет рентабельность и экспорт. До конца 2022 года спокойно, но верно двигаться вверх будет ВВП. Однако расслабляться не стоит, есть вопросы. И 31 октября их главе правительства задал Президент.

И, конечно, вопрос о ценах. Едва ли можно было предположить, что Президент его оставит без внимания. Постановление правительства с поправками уже вступило в силу, рядовой белорус уже стал замечать их действие. Цены на некоторые товары уже стали ниже – в магазинах акции и скидки, но разумеется, этому не рады привыкшие к немалому навару. Ультиматумы неприемлемы у нас в стране, если этого еще кто-то не понял, Александр Лукашенко популярно объясняет.

Лукашенко о ситуации с предпринимателями: «Не надо их обижать, им надо создать возможность работать». Читайте здесь.

Важно понимать: ни Президент, ни премьер-министр не отрицают, что есть нюансы, но заранее все предусмотреть просто невозможно. Именно поэтому правительство уже вносило корректировки в нашумевшее постановление о регулировании цен и не исключено, что внесет еще, но только, если они будут реально оправданы.