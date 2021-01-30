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«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?

30 января 2021 17:24
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Новости Беларуси. Исправлять ошибки, а не ломать то, что мы создавали собственными силами. Об этом говорил Президент страны на встрече со студенческой молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Площадкой для общения стал Белорусский государственный университет. К диалогу, но уже онлайн, присоединились и молодые люди из ведущих региональных вузов страны. Студенты спрашивали у Александра Лукашенко не только о дне сегодняшнем, но и о личном. Никаких протоколов и специальной картинки для СМИ. Формат встречи с Президентом был выбран максимально прозрачный и свободный. Молодежь – это та категория, которая не терпит фальши и постановки. Политика, ситуация в стране – на встрече откровенно говорили о разном.

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«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?-1

Вот только сегодня защищать приходится не только страну, сражаться приходится еще и за свою молодежь. Хотя сами они, может, этого до конца и не понимают.

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«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?-4

Маргарита Сетько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Глава государства достаточно свободно разговаривал со студентами и даже иногда уходил в юмор, что достаточно раскрепощало молодежь. Я для себя подчеркнула то, что Александр Григорьевич очень серьезно относится к смене поколений. Он неоднократно говорил о том, что именно за молодежью наше будущее. И именно в данном возрасте нужно все вовремя сделать, все вовремя успеть и сформировать в себе тот патриотизм и ту любовь к малой родине, какая должна у него быть на протяжение всей его жизни.

«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?-7

Дарья Добриянец, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мне показалось, что Александр Григорьевич был на одной волне со студентами, как будто не чувствовалось ни разницы в возрасте, ни вообще ничего. Было интересно беседовать. Так что спасибо ему за это. Я думаю, эти встречи нужно проводить почаще, потому что студентам есть что спросить, есть что обсудить. И, думаю, нам будут полезны советы главы государства.

«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?-10

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:
Такую беседу, которая сегодня произошла, можно охарактеризовать так: о главном, о наболевшем от всей души. И для людей, которые умеют слушать и думать. И, как мне кажется, студенческое сообщество сегодня – именно те люди, за которыми будущее и которым крайне важно уметь слышать старшее поколение. Вопросы поднимались самые разные. Я рада, что нашлись вопросы и у студентов Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. Они затронули вопросы, которыми они живут. Вот сколько мне доводится участвовать в таких мероприятиях, где-то в личном общении, Александра Григорьевича всегда отличает его живость духа и то, что он готов говорить от души, готов говорить честно.

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Маргарита Сетько # Дарья Добриянец # Валентина Богатырева # Фотофакт

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