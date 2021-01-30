«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?
Новости Беларуси. Исправлять ошибки, а не ломать то, что мы создавали собственными силами. Об этом говорил Президент страны на встрече со студенческой молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами в БГУ?
Площадкой для общения стал Белорусский государственный университет. К диалогу, но уже онлайн, присоединились и молодые люди из ведущих региональных вузов страны. Студенты спрашивали у Александра Лукашенко не только о дне сегодняшнем, но и о личном. Никаких протоколов и специальной картинки для СМИ. Формат встречи с Президентом был выбран максимально прозрачный и свободный. Молодежь – это та категория, которая не терпит фальши и постановки. Политика, ситуация в стране – на встрече откровенно говорили о разном.
Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки
Вот только сегодня защищать приходится не только страну, сражаться приходится еще и за свою молодежь. Хотя сами они, может, этого до конца и не понимают.
«Она говорила по-немецки, и она не боялась заглянуть ему в глаза». Как евреи выживали в стенах Новогрудского гетто?
Маргарита Сетько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Глава государства достаточно свободно разговаривал со студентами и даже иногда уходил в юмор, что достаточно раскрепощало молодежь. Я для себя подчеркнула то, что Александр Григорьевич очень серьезно относится к смене поколений. Он неоднократно говорил о том, что именно за молодежью наше будущее. И именно в данном возрасте нужно все вовремя сделать, все вовремя успеть и сформировать в себе тот патриотизм и ту любовь к малой родине, какая должна у него быть на протяжение всей его жизни.
Дарья Добриянец, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мне показалось, что Александр Григорьевич был на одной волне со студентами, как будто не чувствовалось ни разницы в возрасте, ни вообще ничего. Было интересно беседовать. Так что спасибо ему за это. Я думаю, эти встречи нужно проводить почаще, потому что студентам есть что спросить, есть что обсудить. И, думаю, нам будут полезны советы главы государства.
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:
Такую беседу, которая сегодня произошла, можно охарактеризовать так: о главном, о наболевшем от всей души. И для людей, которые умеют слушать и думать. И, как мне кажется, студенческое сообщество сегодня – именно те люди, за которыми будущее и которым крайне важно уметь слышать старшее поколение. Вопросы поднимались самые разные. Я рада, что нашлись вопросы и у студентов Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. Они затронули вопросы, которыми они живут. Вот сколько мне доводится участвовать в таких мероприятиях, где-то в личном общении, Александра Григорьевича всегда отличает его живость духа и то, что он готов говорить от души, готов говорить честно.
Читайте также:
«Примем самые жёсткие меры. Но не цензуры». Что Александр Лукашенко думает о соцсетях?
Александр Лукашенко: «У меня много претензий к вузовским БРСМ»
Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем