«Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?

Новости Беларуси. Исправлять ошибки, а не ломать то, что мы создавали собственными силами. Об этом говорил Президент страны на встрече со студенческой молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами в БГУ? Площадкой для общения стал Белорусский государственный университет. К диалогу, но уже онлайн, присоединились и молодые люди из ведущих региональных вузов страны. Студенты спрашивали у Александра Лукашенко не только о дне сегодняшнем, но и о личном. Никаких протоколов и специальной картинки для СМИ. Формат встречи с Президентом был выбран максимально прозрачный и свободный. Молодежь – это та категория, которая не терпит фальши и постановки. Политика, ситуация в стране – на встрече откровенно говорили о разном. Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки

Вот только сегодня защищать приходится не только страну, сражаться приходится еще и за свою молодежь. Хотя сами они, может, этого до конца и не понимают. «Она говорила по-немецки, и она не боялась заглянуть ему в глаза». Как евреи выживали в стенах Новогрудского гетто?

Маргарита Сетько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Глава государства достаточно свободно разговаривал со студентами и даже иногда уходил в юмор, что достаточно раскрепощало молодежь. Я для себя подчеркнула то, что Александр Григорьевич очень серьезно относится к смене поколений. Он неоднократно говорил о том, что именно за молодежью наше будущее. И именно в данном возрасте нужно все вовремя сделать, все вовремя успеть и сформировать в себе тот патриотизм и ту любовь к малой родине, какая должна у него быть на протяжение всей его жизни.

Дарья Добриянец, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мне показалось, что Александр Григорьевич был на одной волне со студентами, как будто не чувствовалось ни разницы в возрасте, ни вообще ничего. Было интересно беседовать. Так что спасибо ему за это. Я думаю, эти встречи нужно проводить почаще, потому что студентам есть что спросить, есть что обсудить. И, думаю, нам будут полезны советы главы государства.