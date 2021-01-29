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«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?

29 января 2021 20:42
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Новости Беларуси. Разговор на три с половиной часа: о якобы тайной инаугурации, рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе, цензуре в социальных сетях и выражении своего мнения. Все эти темы 29 января обсуждали более чем детально студенты БГУ с нашим Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно для всех, что большой разговор получился более чем открытым. Вопросы самые горячие. Но обсуждали не только серьезные вещи, на встрече было место и юмору – один молодой человек признался, что не прочь стать главой государства. Вот она, хваткая молодежь. Говорили и о совсем неожиданном – дублере Президенту. Здесь Александр Лукашенко отметил, что процесс исключительно по конкурсу.

«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?-1

Кстати, пригласили Президента студенты сами. А уже приехал глава государства как только позволил график.

О чем еще говорили сегодня – детали в видеоматериале Евгения Пустового.

«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?-4

Евгений Пустовой, корреспондент:
Последние полгода родную почву пытаются выбить из-под ног белорусов. А бьют по будущему государства – молодежи. Для этого в глаза бросают пыль, фейки – все технологии для того, чтобы молодежь не отрывала свой взор от гаджетов. Там и моделируют нужные настроения. Выстроить диалог «вживую» старается власть. Но тут нужны и компетенции, и харизма, и лидерские качества. Короче, как у Лукашенко. И сегодня глава государства приехал в БГУ.

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«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?-7

О БГУ говорить можно очень много. Я лишь просто-напросто хочу сказать, что каждая пятая кандидатская диссертация по стране защищается в БГУ, каждая шестая докторская – в БГУ.

«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?-10

Во время экскурсии в музей землеведения геофака главе государства предложили потрогать редкий камень.  

«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?-13

– Хорошенечко так потрогайте. 
– Я очень. Двумя руками. 
– Двумя руками! И вот посмотрите.
– Ой, господи, дай бог, чтобы на пользу.
– Будете вспоминать нас.
– Я после встречи со студентами почувствую, энергию дал или наоборот забрал.

«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?-16

Встреча со студентами продлилась четыре часа. Получилась лекция государственного масштаба и по значимости тем, и по охвату аудитории. На связи с БГУ были все областные вузы страны.

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# БГУ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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