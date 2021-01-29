«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?

Новости Беларуси. Разговор на три с половиной часа: о якобы тайной инаугурации, рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе, цензуре в социальных сетях и выражении своего мнения. Все эти темы 29 января обсуждали более чем детально студенты БГУ с нашим Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно для всех, что большой разговор получился более чем открытым. Вопросы самые горячие. Но обсуждали не только серьезные вещи, на встрече было место и юмору – один молодой человек признался, что не прочь стать главой государства. Вот она, хваткая молодежь. Говорили и о совсем неожиданном – дублере Президенту. Здесь Александр Лукашенко отметил, что процесс исключительно по конкурсу.