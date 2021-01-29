«Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами БГУ?
Новости Беларуси. Разговор на три с половиной часа: о якобы тайной инаугурации, рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе, цензуре в социальных сетях и выражении своего мнения. Все эти темы 29 января обсуждали более чем детально студенты БГУ с нашим Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно для всех, что большой разговор получился более чем открытым. Вопросы самые горячие. Но обсуждали не только серьезные вещи, на встрече было место и юмору – один молодой человек признался, что не прочь стать главой государства. Вот она, хваткая молодежь. Говорили и о совсем неожиданном – дублере Президенту. Здесь Александр Лукашенко отметил, что процесс исключительно по конкурсу.
Кстати, пригласили Президента студенты сами. А уже приехал глава государства как только позволил график.
О чем еще говорили сегодня – детали в видеоматериале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Последние полгода родную почву пытаются выбить из-под ног белорусов. А бьют по будущему государства – молодежи. Для этого в глаза бросают пыль, фейки – все технологии для того, чтобы молодежь не отрывала свой взор от гаджетов. Там и моделируют нужные настроения. Выстроить диалог «вживую» старается власть. Но тут нужны и компетенции, и харизма, и лидерские качества. Короче, как у Лукашенко. И сегодня глава государства приехал в БГУ.
Читайте также:
Александр Лукашенко ответил на вопрос о восстановлении отчисленных студентов
Александр Лукашенко: выбьют они меня из этой обоймы – страна перевернётся
Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки
О БГУ говорить можно очень много. Я лишь просто-напросто хочу сказать, что каждая пятая кандидатская диссертация по стране защищается в БГУ, каждая шестая докторская – в БГУ.
Во время экскурсии в музей землеведения геофака главе государства предложили потрогать редкий камень.
– Хорошенечко так потрогайте.
– Я очень. Двумя руками.
– Двумя руками! И вот посмотрите.
– Ой, господи, дай бог, чтобы на пользу.
– Будете вспоминать нас.
– Я после встречи со студентами почувствую, энергию дал или наоборот забрал.