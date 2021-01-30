«Это непринужденное общение и такие неформальные темы». Три вопроса Президенту от студентов Витебска и Гродно

Новости Беларуси. Исправлять ошибки, а не ломать то, что мы создавали собственными силами. Об этом говорил Президент страны на встрече со студенческой молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тайная инаугурация», цензура и острые вопросы. О чём Александр Лукашенко разговаривал со студентами в БГУ? Площадкой для общения стал Белорусский государственный университет. К диалогу, но уже онлайн, присоединились и молодые люди из ведущих региональных вузов страны. Студенты спрашивали у Александра Лукашенко не только о дне сегодняшнем, но и о личном. Виктор Пралич продолжит.

Виктор Пралич, корреспондент:

Суверенной Беларуси 26 лет. Страна, которую за такой небольшой период удалось построить нам вместе. И сейчас главное – это сохранить и идти дальше своим путем. А приумножать успехи как раз придется сегодняшней молодежи.

Дмитрий Коршок – студент Витебского госуниверситета имени Петра Машерова – поинтересовался у Президента о будущем волонтерской деятельности. Опыт такого добровольства в стране есть. К примеру, прошедший чемпионат мира по хоккею. Сам молодой человек – будущий юрист, причем пошел по стопам родителей. Они также учились правоведению в ВГУ. Себя Дмитрий без лишней скромности называет патриотом. После школы получать образование решил не в столичном вузе, а в родном Витебске.

Дмитрий Коршок, студент Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

Я спрашивал про волонтерство. У меня это связано, естественно, с лабораторией правового информирования. У нас это проходит на уровне, скажем так, городского масштаба. И на основе нашего факультета мы консультируем наших граждан по правовым любым вопросам.

На онлайн-встречу с Президентом пригласили около полусотни студентов Витебского университета. Вуз дает возможность получить образование по четырем десяткам востребованных специальностей. Молодые люди не скрывают: предложение пообщаться с главой государства приняли не раздумывая. До сих пор обсуждают. «Был на одной волне со студентами». Что говорят в региональных вузах Беларуси о встрече с Президентом?

Мария Петнянос, студентка Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

Очень понравился вопрос касаемо воспитания, потому что мы все вязли блокнотики и стали записывать. Поэтому, наверное, первое, что я скажу – это непринужденное общение и такие неформальные темы как воспитание детей и многие другие. Так же как студентку 4-го курса меня интересовали касаемо студенческих инициатив активности. Например, введение Всебелорусского студенческого дня. Где мы, может быть, собирались всеми студентами всех вузов, сделали бы одну коалицию, придумали бы свои традиции.

Курсант военного факультета Купаловского вуза Дмитрий Микулич с детства мечтал носить форму. О службе знает не понаслышке – смотрел на деда, который дослужился до подполковника и всегда старался прививать внуку патриотизм. Рассказывал, что прадед погиб на Великой Отечественной войне, храбро сражаясь за родину. Вопрос, который будущий пограничник задал главе государства, особенно актуален сегодня в связи с некоторыми событиями на улице.