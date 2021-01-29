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«Примем самые жёсткие меры. Но не цензуры». Что Александр Лукашенко думает о соцсетях?

29 января 2021 19:43
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Новости Беларуси. Электронная библиотека БГУ имеет статус первой в Европе и третья среди вузовских электронных библиотек мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Читаешь – значит думаешь. Но сейчас читают не книги, сейчас читают короткие запрограммированные тексты. Про подноготную этих самых соцсетей поинтересовались у главы государства. 

«Примем самые жёсткие меры. Но не цензуры». Что Александр Лукашенко думает о соцсетях?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вот этим социальным сетям и прочим там мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что во всех странах, даже африканских, сегодня происходят подобные события, которые управляются через эти сети, и управляются не с места. Вот как у нас было: у нас это все управлялось с территории Польши и Литвы, а работали там американцы, немцы и другие.

Мы обязательно в течение первого квартала, 4-5 месяцев, примем самые жесткие меры, самые жесткие меры. Но не цензуры. Цензура, наверное, это уже ушло в прошлое, а выберем те направления, где мы должны защитить государство и народ.

«Примем самые жёсткие меры. Но не цензуры». Что Александр Лукашенко думает о соцсетях?-4

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# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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