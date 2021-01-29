«Примем самые жёсткие меры. Но не цензуры». Что Александр Лукашенко думает о соцсетях?

Евгений Пустовой, корреспондент: Читаешь – значит думаешь. Но сейчас читают не книги, сейчас читают короткие запрограммированные тексты. Про подноготную этих самых соцсетей поинтересовались у главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря вот этим социальным сетям и прочим там мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что во всех странах, даже африканских, сегодня происходят подобные события, которые управляются через эти сети, и управляются не с места. Вот как у нас было: у нас это все управлялось с территории Польши и Литвы, а работали там американцы, немцы и другие.

Мы обязательно в течение первого квартала, 4-5 месяцев, примем самые жесткие меры, самые жесткие меры. Но не цензуры. Цензура, наверное, это уже ушло в прошлое, а выберем те направления, где мы должны защитить государство и народ.