«Готовы работать на опережение». Александр Лукашенко поздравил белорусских учёных

Новости Беларуси. День белорусской науки. Уже 31 января профессиональный праздник у работников исследовательских институтов и учреждений высшего образования. Поздравления им адресовал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Своим упорным трудом белорусские ученые обеспечивают прочную основу для дальнейшего устойчивого развития производственной и социокультурной сфер нашей страны. Ваши исследования и инновационные разработки, многие из которых превосходят мировые образцы, способствуют успешному развитию передовых высокотехнологичных отраслей, гарантируют благополучие и безопасность Республики Беларусь. Убежден, что отечественные научные коллективы готовы работать на опережение, предвосхищая запросы общества и помогая выстраивать интеллектуальную экономику будущего, так как роль науки в жизни человека будет только возрастать.