«Она говорила по-немецки и не боялась заглянуть ему в глаза». Как евреи выживали в стенах Новогрудского гетто?
Новости Беларуси. Холокост – это слово, кажется, вобрало в себя весь ужас войны. Нет такой нации в Европе, которая бы относилась к этому явлению нейтрально, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но особую боль оно вызывает у евреев. Это то, что они называют Шоа – катастрофа. Только на территории Беларуси фашисты убили до 800 тысяч семитов, многие из которых родились и выросли в нашей стране, считали ее своей родиной.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Эти нары созданы по реальным чертежам. Такие были в Новогрудском гетто. Во время войны на дощатых кроватях могли находиться по 3, 4, 5 человек, которые каждый день отправлялись на каторжный труд. Столяры, портные, кузнецы – за свою работу они получали 125 граммов хлеба каждый день.
Атмосферу 75-летней давности создали в Новогрудке. В 1942-м здесь было гетто, где фашисты держали около 500 евреев. Они остались живы лишь потому, что были мастерами. Вермахт использовал их для своих нужд.
Тамара Вершицкая, основатель и куратор Музея еврейского сопротивления:
Когда создавалось это гетто, специалистам разрешили взять сюда семьи, но нельзя было брать с собой детей младше 14 лет. И если родители привели сюда своих детей 6 августа, то 7 августа они их лишились. Потому что был специально обыск проведен, и всех детей, которых нашли, или убили тут же на территории, или на грузовик и увезли к месту расстрела.
За два года в живых в гетто осталась половина узников. Убили бы и остальных, не решись те на побег. Изможденные, люди рыли тоннель. Исподтишка, в страхе расстрела. Работа заняла четыре месяца. Ход в итоге вывел их на свободу.
Тамара Вершицкая:
Сегодня живы еще три человека из тех, кто бежал через тоннель. Это женщины. Фаня отпраздновала 15 ноября 100-летие со дня рождения. Она живет в Иерусалиме. Четырежды ее спас комендант этого лагеря – фашист, антисемит Вильгельм Ройтер. Только по одной причине. Она говорила по-немецки и не боялась заглянуть ему в глаза и спросить: «Почему ты убиваешь людей?»
«Берёт ребёнка за ножку и об угол дома головкой». Узница гетто спустя 80 лет рассказала, что творилось в заключении