Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, потому что слабые, непроработанные… Но лучшие возьмем. Я поэтому спрашиваю: а почему вы не хотите там поконкурировать? Хотя не исключаю, что там может быть и параллельно. И вообще, вот у вас есть какая-то толковая идея? Ну чего, в Академии наук тебя Гусаков с руками и ногами в любой момент примет, и ученые посмотрят на нее.

То есть да, однозначно да, поддержка лучших идей. Но это не значит, что 100 идей, плюс 101-я идея – и мы все будем финансировать. У нас просто на это денег не хватит, да и не нужно.