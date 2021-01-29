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Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем

29 января 2021 19:13
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Новости Беларуси. На встрече со студентами БГУ Президенту предложили создавать новые площадки – дубликаты проекта «100 идей для Беларуси». И денег под это просили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, потому что слабые, непроработанные… Но лучшие возьмем. Я поэтому спрашиваю: а почему вы не хотите там поконкурировать? Хотя не исключаю, что там может быть и параллельно. И вообще, вот у вас есть какая-то толковая идея? Ну чего, в Академии наук тебя Гусаков с руками и ногами в любой момент примет, и ученые посмотрят на нее.

То есть да, однозначно да, поддержка лучших идей. Но это не значит, что 100 идей, плюс 101-я идея – и мы все будем финансировать. У нас просто на это денег не хватит, да и не нужно.

Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем-4

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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