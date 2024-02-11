Бузин: интервью Путина Карлсону дало толчок мышлению людей. Они поняли, что их обманывают

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия): Между прочим, Карлсон хочет и у Зеленского взять интервью. Это как раз говорит о нем, как о настоящем журналисте. Если уж разбираться в причинах противостояния, надо выслушать все стороны. Мы прекрасно понимаем, что скажет Зеленский. Но мы-то понимаем, а там, за океаном, действительно не понимают. И мы видели, как и Карлсон был удивлен той Москвой, которую он увидел. Он знает, что такое американская пропаганда, но тоже был удивлен, когда увидел, что, в общем-то, страна не страдает от экономических санкций, которые по большому счету бьют по Западу. Почему вся эта истерия поднялась? Потому что может так получиться, что когда проанализируют сейчас на Западе – не элиты, а обыватели, простой слушатель и зритель этого интервью – то, о чем разговаривали Путин и Карлсон, возникнут вопросы к политикам. Не по поводу Украины, даже не по поводу отношений России и Украины и вмешательства Запада в эти отношения, финансирования Украины. А у них возникнут вопросы к своим политикам: а как они своими странами управляют, как они довели ситуацию до такого состояния?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

По большому счету, речь идет о разрушении сюрреалистической картины, которая создана в информационном пространстве. И это тот триггер, это тот человек по своей значимости в информационной среде, который может решить эту задачу при том условии, что информация, которую он транслирует, дойдет до потребителя. И вот в этом вся сила этого интервью, о котором идет речь. Поэтому так много сегодня криков, так много стонов. И по большому счету именно такое приблизительно интервью было с Александром Григорьевичем Лукашенко украинской журналисте Диане Панченко совсем недавно.

В топе рейтингов. Интервью Лукашенко украинской журналистке Панченко комментируют международные СМИ – подробности.

Оно дало толчок мышлению людей, они поняли, что их обманывают – те, кто это увидел. Сегодня рушится тот мир, который создан, он призрачный. Если в этот мир придет правда, точка зрения главы России, который отстаивает свою точку зрения, показывает, почему он сделал этот шаг. И он говорит: «Я не хочу войны! Люди, я готов идти на переговоры». Он об этом говорит. То есть, если эта точка зрения найдет своего слушателя в лице народа, обывателя, она полностью перечеркнет парадигму, созданную в информационном пространстве.

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