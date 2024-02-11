Николай Бузин: Россия становится страшилкой, которая должна заставить Европу сплотиться

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Европейцы устали от того, что происходит кругом. Европейцы хотят жить хорошо. Европейцы привыкли к комфорту. Сегодня им говорят: вы должны отдать часть своих средств и своей хорошей жизни непонятно на какие нужды. Они говорят: а почему? И тут начинается самое главное. Вот этот призрак врага, которым на протяжении многих лет был Советский Союз, потом он пропал. Сейчас его возрождают. Россия становится той страшилкой, которая должна позволить заставить весь европейский народ и все страны Европы в очередной раз сплотиться для того, чтобы отдать свои средства, возможности для противодействия внешнему врагу. Формируют информационный повод, информационные вбросы делаются, чтобы Россия стала врагом. Как только она станет врагом для всех, вот тут появится стимул для объединения Европы. Это главное, что сейчас пытаются решить.

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