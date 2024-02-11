Готовы к любым задачам! Как тренируются бойцы внутренних войск Беларуси?

Семь месяцев мощнейшая подготовка по всем направлениям! К каким задачам и как готовят бойцов внутренних войск в Беларуси? Чему учат инструкторы ЧВК «Вагнер»? И чем будет гордиться Николай Карпенков? Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Позывной «Глушитель», боец ЧВК «Вагнер»:

Глаза горят усовершенствоваться. И я знаю, что эти люди, которые прошли у нас сборы, никогда в жизни не сдадут назад. Они будут всегда только идти вперед, так же, как мы их и обучали. У нас нет шага назад. Поэтому это те люди, которые получили опыт, огромный опыт и для выполнения какой-либо задачи. Они ее выполнят, не 100 процентов, а тысячу процентов. И командующий Николай Николаевич только будет гордиться ими, что такие люди у него есть в подразделениях. Григорий Азаренок, СТВ:

Уже на протяжении многих месяцев идет вот эта подготовка, сборы. Сплотились с нашими бойцами? Можно сказать, что это единый коллектив? Позывной «Глушитель»:

Я могу сказать только одно. То, что с этими людьми, с этими спецназовцами я бы пошел плечом к плечу и выполнял любую задачу, которая будет стоять перед нами. Мы как одна семья становимся, мы братья, славяне, и мы знаем, что кроме нас друг друга никто не поддержит. Поэтому у нас братские отношения, мы друг друга уважаем, друг с другом делимся опытом. Поэтому с этими людьми можно идти в бой и выполнять любую задачу.

Григорий Азаренок:

Николай Николаевич, очередной сезон подготовки, сборов, и видно уже, что это единое такое мощное подразделение – бойцы ЧВК «Вагнер» и наши спецназовцы. Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Шестой сезон закончился, получается 1 600 человек подготовлено на базе центра специального назначения «Воловщина» внутренних войск. Подготовили командиров, заместителей, начальников штабов, подготовили инструкторов. Подготовили штурмовиков, АГСников, снайперов, минометчиков, дронщиков, притом дронщиков, которые разведчики, дронщики, которые отлично работают на дронах-камикадзе. Артиллеристов подготовили, корректировщиков огня подготовили. Я скажу так, что очень-очень полноценно проходят все эти сборы. Весь вот самый боевой, самый передовой опыт, вот особенности современной войны, как готовить, как применять, какие хитрости есть. Все инструкторы ЧВК «Вагнер» нам передают, всем своим боевым опытом делятся, но самое главное – со всеми командами инструкторов, которые находятся у нас, в наших частях, не в качестве инструкторов, а в качестве советников, если вдруг понадобится, прошло боевое слаживание. Люди понимают друг друга с полувздоха.

Николай Карпенков:

Я когда-то учился в танковом училище, танковый экипаж – это одна семья, три человека. Нас даже за столик садили, получается, и мы друг с другом молча общались, потому что в советскую технику садишься, там включается нагнетатель – ничего не слышно. Но взглядом понимаешь своего друга, товарища: вот это подай, вот это подай. Или что-то не работает где-то в технике. Ты в танке только глазами посмотришь – и тебя сразу понимают. Такая невербалика мощнейшая. И точно так же все наши отношения, братские, боевые, они сложились настолько, что люди друг друга с полувздоха, с полувзгляда понимают. В боевой обстановке это очень важно. Не перекричишь, не скажешь, не всегда связь есть. Именно вот эти отношения, которые у нас здесь заложились, получается, семь мощных месяцев, семь месяцев мощнейшая подготовка по всем направлениям. Здания, окопы, тоннели. Поисковые мероприятия в лесу в сложнейших погодных условиях. Вы знаете, заложило такое братское отношение. Вот одно единое целое.

Хотел быть в первых рядах, соответственно, так и получилось. Получил огромный опыт. Стал ментально сильнее, физически сильнее. Морально-психологическое качество поднялось еще выше. Готов выполнить любую поставленную передо мной задачу. Они были для нас не только отцами, командирами, инструкторами. Это было намного больше, чем просто дружба. Мы были как одна семья. Григорий Азаренок:

Жесткая подготовка у «Вагнера», отличается от обычной будничной службы? Я бы не сказал, что жесткая, я бы сказал, что она нацелена на совершенствование тех навыков, которые мы получали раньше.

Николай Карпенков:

Мы же не просим, мы же не говорим, что вот, а если что, вы с нами. Они говорят: мы, если что, мы с вами. Мы впереди пойдем, а вы будете с нами, потому что мы знаем, как оно должно быть. Приходят молодые бойцы, заканчивают эти сборы. Говоришь: ну как, какое ощущение? Говорят: прибыл сюда четыре недели, совершенно новый человек, ничего не боюсь. Мало того, что мы не хотим, да, как говорит Президент, мы не хотим войны, но если понадобится, мы готовы. И это вот наше готово. Мы даже хотим продемонстрировать, что если где-то что-то, да, действительно, и инструкторы, и мы первыми готовы встать, и врага, который к нам сюда сунется, уничтожить. Поэтому настроение у всех замечательное.

Николай Карпенков:

Вы знаете, так прощаются инструкторы, так прощаются бойцы, я думаю, вы кадры эти сегодня видели. Они подходят, наверное, более даже, чем братья. Ну, к брату даже, может, если где-то что-то быть. А тут они так вот обнимаются, друг друга приободряют. И вот это останется на всю жизнь, на всю службу. И многие парни, которые сегодня были, они еще вернутся. Сборы эти продолжатся. В качестве специалиста той или иной специальности, потому что у нас каждый боец имеет 9 специальностей: он стреляет из миномета, из гранатомета, управляет дроном, он разведчик. Все эти вот специальности освоены. А кто глубже захочет это дело познать, стать инструктором, инструктором вообще по тактико-специальной подготовке, эти инструкторы примут и будут дальше обучать. Мы развиваемся. Мы за эти 7 месяцев стали настолько мощнее, настолько удароспособнее. Даже то, что у нас было заложено в наших планах, это намного превзошло наши ожидания. Поэтому внутренние войска сильны, внутренние войска мощны. Созданы 10 отрядов специального назначения, два – добровольцев, которые, если что, за двое суток готовы к выполнению боевых задач. У нас наша артиллерия, у нас новая техника, у нас квадроциклы, у нас маневренные группы. Я скажу, что любой сложности задачу по поиску, блокированию, уничтожению диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования мы готовы выполнить.

Главное – не вдаваться в панику. Если просто вдался в панику и начинаешь убегать оттуда, кидаешь своих товарищей, о чем можно говорить? Надо, самое главное, быть мужественным, не теряться во всех этих ситуациях и держаться мужиком. Как здесь нам ЧВК «Вагнер» показали, надо быть до конца и идти до конца.