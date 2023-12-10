«Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Диана, мне кажется, ваша ключевая заслуга в первую очередь как гражданина – это та самая поездка на Донбасс. Искреннее, без прикрас, честное общение с жителями Донбасса. Чем же живут сейчас люди Донбасса? Люди, от которых Украина по факту отреклась. И верят ли они в то, что ситуация изменится?
Диана Панченко, украинский журналист:
На самом деле, все, о чем вы спросили, все, о чем говорил Александр Григорьевич в моем интервью, Майдан – все это звенья одной цепи. И нельзя говорить о чем-то одном, потому что все это очень взаимосвязано, все очень сложно и очень просто одновременно. То, что озвучил Президент Беларуси, – это следствие того, что происходило ровно 10 лет назад на Майдане, на котором я была каждый день как корреспондент и видела все своими глазами.
Спустя 10 лет я попала на Донбасс. Очень хотелось сделать это ранее, но тогда это было невозможно, потому что я несла ответственность не только за себя, но и за своих коллег. Представить, что украинский журналист, который представляет украинское СМИ, едет на Донбасс и возвращается, на тот момент было невозможно. Мы не понимаем весь ужас и всю степень цензуры и диктатуры, которая тогда еще царила в Украине, а сейчас это вообще беспрецедентно.
Все эти годы до 24 февраля Донбасс был такой переменной в уравнении – что будет с Украиной? Потому что от того, как разрешился бы этот конфликт, от этого зависела, в частности, безопасность Украины. И не только Украины. Сегодня уже безопасность и в других странах. Сегодня от того, что происходит в Украине, пожалуй, зависит безопасность на целом континенте. Сегодня в Украине по-прежнему говорят о границах 1991 года, о том, что они хотят вернуть Донбасс. Но это жутчайшее лицемерие – всем плевать на этих людей, плевать даже на те территории. Линия официальная именно такая.
Что меня больше всего впечатлило на Донбассе? Я как человек, который находился в Киеве 24 февраля, первые полгода после начала этого всего, который сам испытал огромную войну ненависти – чего только ни было, и нападения... Я той озлобленности, которую испытывала и по отношению к себе, как человеку, который просто хотел мира, и по отношению к другим инакомыслящим – я на Донбассе всего этого не видела. Я подходила на улицах к людям, и когда у них спрашивала: «Что бы вы сказали людям в Киеве, Харькове, если бы была возможность к ним обратиться?», я не услышала ни одного слова ненависти. Чего, к сожалению, не скажешь о людях в других городах. Во Львове, даже в Харькове, Одессе и так далее.
Я видела, как небольшая кучка людей – я работала на Майдане, в офисе, который находился на Крещатике, практически на Майдане – как 20 человек, которые вышли под веселую музычку, потом ушатали и угробили страну. Я видела, как разжигается это все. Я очень хорошо знаю, как разжигается пламя. Я к чему? Задурить голову людям очень легко. Вбить людям в голову за доброе, светлое, особенно таким слоям населения, как молодежь, которая всегда за перемены, интеллигенции, которая всегда против, перманентна, это очень легко, это очень простые технологии.
«Никаких запретных тем». Напомним, Александр Лукашенко дал большое интервью известной украинской журналистке Диане Панченко. Президент Беларуси, к слову, пообещал дать это интервью еще два года назад во время «Большого разговора». Диалог длился около двух часов. Основная тема – ситуация в Украине.
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