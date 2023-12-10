«Задурить голову людям очень легко». Диана Панченко о Майдане, поездке на Донбасс и лицемерии украинцев

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ: Диана, мне кажется, ваша ключевая заслуга в первую очередь как гражданина – это та самая поездка на Донбасс. Искреннее, без прикрас, честное общение с жителями Донбасса. Чем же живут сейчас люди Донбасса? Люди, от которых Украина по факту отреклась. И верят ли они в то, что ситуация изменится?

Диана Панченко, украинский журналист:

На самом деле, все, о чем вы спросили, все, о чем говорил Александр Григорьевич в моем интервью, Майдан – все это звенья одной цепи. И нельзя говорить о чем-то одном, потому что все это очень взаимосвязано, все очень сложно и очень просто одновременно. То, что озвучил Президент Беларуси, – это следствие того, что происходило ровно 10 лет назад на Майдане, на котором я была каждый день как корреспондент и видела все своими глазами.

Спустя 10 лет я попала на Донбасс. Очень хотелось сделать это ранее, но тогда это было невозможно, потому что я несла ответственность не только за себя, но и за своих коллег. Представить, что украинский журналист, который представляет украинское СМИ, едет на Донбасс и возвращается, на тот момент было невозможно. Мы не понимаем весь ужас и всю степень цензуры и диктатуры, которая тогда еще царила в Украине, а сейчас это вообще беспрецедентно.

Все эти годы до 24 февраля Донбасс был такой переменной в уравнении – что будет с Украиной? Потому что от того, как разрешился бы этот конфликт, от этого зависела, в частности, безопасность Украины. И не только Украины. Сегодня уже безопасность и в других странах. Сегодня от того, что происходит в Украине, пожалуй, зависит безопасность на целом континенте. Сегодня в Украине по-прежнему говорят о границах 1991 года, о том, что они хотят вернуть Донбасс. Но это жутчайшее лицемерие – всем плевать на этих людей, плевать даже на те территории. Линия официальная именно такая.

Что меня больше всего впечатлило на Донбассе? Я как человек, который находился в Киеве 24 февраля, первые полгода после начала этого всего, который сам испытал огромную войну ненависти – чего только ни было, и нападения... Я той озлобленности, которую испытывала и по отношению к себе, как человеку, который просто хотел мира, и по отношению к другим инакомыслящим – я на Донбассе всего этого не видела. Я подходила на улицах к людям, и когда у них спрашивала: «Что бы вы сказали людям в Киеве, Харькове, если бы была возможность к ним обратиться?», я не услышала ни одного слова ненависти. Чего, к сожалению, не скажешь о людях в других городах. Во Львове, даже в Харькове, Одессе и так далее.