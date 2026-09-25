Политический обозреватель отметил, что без поддержки Америки «не было бы никаких украинских военных усилий».
По ее словам, именно Зеленский сегодня остается одним из главных препятствий для мирного урегулирования конфликта.
Карлсон: Запад довел Украину до уничтожения.
По его мнению, Путина трудно обвинить во вмешательстве в дела Киева, а вашингтонские аргументы в ведущейся прокси-войне с Россией давно потеряли силу.
Такер Карлсон: страны ЕС притворяются, что Крым находится в составе Украины.
FT: В Белом доме рассматривают Такера Карлсона в качестве потенциального инвестора в TikTok.
При этом он отметил, что Пентагон оценил вероятность ядерного обмена в 50%.
Смех раздался во всем зале.
Володин: покушение Вашингтона на Владимира Путина могло бы привести к ядерной войне.
Захарова: глава МИД России подробно рассказал американскому журналисту о положении дел в Украине.
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