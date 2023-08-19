В топе рейтингов. Интервью Лукашенко украинской журналистке Панченко комментируют международные СМИ

Интервью Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко вызвало бурный интерес за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировая общественность и эксперты продолжают комментировать слова белорусского лидера. Многие европейские СМИ массово публикуют цитаты нашего Президента.

Так, одно из крупнейших международных информационных агентств Associated Press пишет, что Александр Лукашенко единственным виновником в разжигании конфликта в Украине видит коллективный Запад. Прежде всего Вашингтон. А Зеленский лишь выполняет приказы из США.

«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в Президенты в 2025-м.

А в международном информиздании «Аль-Джазира», комментируя интервью, выделили слова белорусского Президента о мире. В статье указано, что Александр Лукашенко уверен, что конфликт в Украине должен завершиться только мирным путем.

В крупнейшей итальянской газете La Repubblica отметили, что Беларусь готова ответить на любую агрессию. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не хочет применять ядерное оружие и, если не будет атак, «никогда этого не сделает».