Кто будет следующим руководителем Украины после Зеленского? Мнение Дианы Панченко

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Почему-то в Украине на лидерские позиции претендуют только выходцы из шоу-бизнеса. Вы очень правильно в одном из интервью сказали, что, наверное, украинцы готовы жертвовать хлебом ради зрелищ, который они получают.
Диана Панченко, украинский журналист:
Я не думаю, что Притулу можно рассматривать всерьез. Украинцы действительно голосуют, как правило, эмоциями, но украинцы, к тому же, народ очень противоречивый. С одной стороны, хочется зрелищ, с другой стороны, тяга к крепкой руке. Запрос на крепкую руку был всегда. Поэтому задолго до событий Крыма и Донбасса Путин был одним из самых популярных иностранных политиков в Украине. До 24 февраля Лукашенко был самым популярным политиком иностранным в Украине. Поэтому запрос на сильную руку он есть и будет. И сейчас из тех фигур, которые можно всерьез обсуждать, это в первую очередь Залужный, во вторую очередь Буданов. Точно не Притула, не Порошенко, не Кличко, не кто-нибудь еще. Это, в частности, те люди, кандидатуры которых всерьез обсуждает Запад.
Как это может случиться? Расскажу все очень просто. Когда Зеленский станет ненужным, в прессе появится, причем западной, не в украинской, потом, конечно, и в украинской, много интересной информации, как я говорю, компромата на Зеленского хватает. От его личных качеств и зависимостей до квартир в Лондоне, офшорных счетов, коррупции, которая на фоне войны просто не может не поражать. И тогда уровень его поддержки в Украине начнет снижаться. Когда его начнет сбивать Запад, всякие соросятские фонды, организации СМИ, которых в Украине хватает, которые чувствуют себя абсолютно хорошо. А я хочу заметить, что только те СМИ, которые сегодня курирует Запад, могут как-то пинать власть. Они неприкасаемы. Если есть какая-то каста неприкасаемых, то это «соросята». Тогда, конечно, его сменят на другую фигуру. В качестве кого эта фигура будет руководить Украиной, не знаю. Помните, Владимир Вольфович говорил, что Зеленский – последний президент Украины. Я не исключаю, что это так. Я не думаю, что это случится в самом обозримом будущем, потому что пока Западу Зеленский нужен, на него можно многое списать, на него еще многое спишут.
Диана Панченко:
Я не думаю, что в обозримом будущем можно говорить о каких-то мирных переговорах. Сейчас, судя по всему, ни одной из сторон конфликта переговоры не нужны. Украину стороной конфликта я вообще не считаю, потому что Украина не самостоятельна здесь в принятии решений к великому сожалению. Сегодня это страна, которая живет абсолютно в долг, и страна, которая абсолютно управляема из-за границы. Поэтому вот такая история. Но Буданова и дальше будут медийно раскручивать, Залужный уже не так давно встречался на границе польской с руководителями, генералами НАТО. Поэтому процесс идет. Ничего нового, скажем так.
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