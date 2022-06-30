«Будешь побираться, за копейку танцевать». Каков он, реальный Запад для украинских и белорусских беженцев?

Алексей Дзермант, политолог:

Столкнувшись с реальным Западом, а многие из них просто никогда его всерьез не знали, был некий образ, созданный фабрикой грез. Но когда они туда приехали, только считаные единицы могут там комфортно устроиться. 2-3 человека, которым платят реально большие деньги за то, чтоб они баламутили народ и прислуживали всерьез. Все остальные, эти несколько тысяч человек, которые убежали, беглецы, будут на правах второсортных людей. Никогда они не смогут туда встроиться. Как бы они ни расписывали – ой, как мне хорошо – мы же видим, какие у них бытовые трудности, языковые, с работой, со всем. Все это будет, потому что наш человек на Западе всегда будет человеком второго сорта, быдлом. И никому никаких поблажек они делать не будут. Либо ты пойдешь в какой-нибудь Украине погибать, туда будут сгонять самых пассионарных, отмороженных, чтобы они там положили свои жизни, либо ты будешь побираться, за копейку танцевать, делать все, что они прикажут. А вольно выйти на берег Днепра или Двины и сказать – да, я здесь хозяин, на своей земле, это все мои люди, мои родственники, здесь могилы моих дедов, все мое здесь – они того уже не смогут сделать. Если, конечно, не одумаются. Не все там последние подонки опустившиеся. Но наш Президент прекрасно сказал, в том числе тебе, Григорий, поручил возглавить эту комиссию, рассматривать тех, кто может вернуться и заслужит это право каким-то праведным трудом. Почему бы нет? Пускай возвращаются, но, конечно, искупив деятельно свою вину.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я готов.

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