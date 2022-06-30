Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?

Девятый день путешествия «Поезда Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 200 школьников из Беларуси и России продолжают знакомиться с новыми городами. 30 июня остановки сразу в двух: Великом Новгороде и Пскове. В дороге с участниками патриотического проекта находятся и корреспонденты СТВ. Новую страницу путевого дневника записала Кристина Протосовицкая. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Женя, кому отправляешь открытку в свой день рождения?

Евгений Бурда, участник проекта «Поезд Памяти» (г. Малорита):

Своему однокласснику. Почему? Потому что всем остальным уже отправил. Надо бежать. Кристина Протосовицкая:

Камера, мотор! Это девятая остановка большого маршрута «Поезда Памяти». Древний Великий Новгород – колыбель русской культуры.

Дарья Дворяшина, участница проекта «Поезд Памяти» (г. Крым):

Мы являемся медиагруппой «Поезда Памяти». У нас создан Telegram-канал, в котором мы публикуем, как мы посещаем разные города. Вот, например, сейчас мы находимся около Софийского собора, он является старейшим в России.

– Telegram-канал нужен для того, чтобы больше сверстников присоединялось?

– Наш Telegram-канал нужен как для сверстников, так для родителей, которые следят за нашей жизнью. Кроме того, мы хотим, чтобы благодаря нашему Telegram-каналу к проекту подключались люди из других стран. Потому что проект планируется расширяться не только до Беларуси и России, но и на соседние страны.

Василий Крестьянинов, ветеран Великой Отечественной войны:

Три урока войны. Первый урок – это победили мы. Мы разгромили в 1941-1945 годах объединенную Европу во главе с фашистской Германией. Именно объединенную. Второй урок – мы не опустились до мести противнику. Мы не делали конюшен в усадьбе Гете, как делали немцы в усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне. И третий урок, особенно сейчас, – это Победа нуждается в защите. И мероприятие «Поезд Памяти» – вклад в защиту Победы!

Инна Карачева, участница проекта «Поезд Памяти» (г. Петрозаводск):

Только он [Василий Крестьянинов – прим. ред.] может рассказать о том, как это было. Нам могут много про это рассказывать, показывать, но услышать от реального человека – это иначе. Как он сказал, «будьте патриотами своей страны». Это верные и правильные слова. Его речь была сильной, даже побежали мурашки. Наша задача – сохранить эту память и передавать другим.