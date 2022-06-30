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Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?

30 июня 2022 18:32
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Девятый день путешествия «Поезда Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 200 школьников из Беларуси и России продолжают знакомиться с новыми городами. 30 июня остановки сразу в двух: Великом Новгороде и Пскове. В дороге с участниками патриотического проекта находятся и корреспонденты СТВ. Новую страницу путевого дневника записала Кристина Протосовицкая.  

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Женя, кому отправляешь открытку в свой день рождения?  

Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?-1

Евгений Бурда, участник проекта «Поезд Памяти» (г. Малорита):  
Своему однокласснику. Почему? Потому что всем остальным уже отправил. Надо бежать.  

Кристина Протосовицкая:
Камера, мотор! Это девятая остановка большого маршрута «Поезда Памяти». Древний Великий Новгород – колыбель русской культуры.  

Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?-4

Дарья Дворяшина, участница проекта «Поезд Памяти» (г. Крым):  
Мы являемся медиагруппой «Поезда Памяти». У нас создан Telegram-канал, в котором мы публикуем, как мы посещаем разные города. Вот, например, сейчас мы находимся около Софийского собора, он является старейшим в России.  
– Telegram-канал нужен для того, чтобы больше сверстников присоединялось?  
– Наш Telegram-канал нужен как для сверстников, так для родителей, которые следят за нашей жизнью. Кроме того, мы хотим, чтобы благодаря нашему Telegram-каналу к проекту подключались люди из других стран. Потому что проект планируется расширяться не только до Беларуси и России, но и на соседние страны.  

Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?-7

Василий Крестьянинов, ветеран Великой Отечественной войны:  
Три урока войны. Первый урок – это победили мы. Мы разгромили в 1941-1945 годах объединенную Европу во главе с фашистской Германией. Именно объединенную. Второй урок – мы не опустились до мести противнику. Мы не делали конюшен в усадьбе Гете, как делали немцы в усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне. И третий урок, особенно сейчас, – это Победа нуждается в защите. И мероприятие «Поезд Памяти» – вклад в защиту Победы!  

Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?-10

Инна Карачева, участница проекта «Поезд Памяти» (г. Петрозаводск):
Только он [Василий Крестьянинов – прим. ред.] может рассказать о том, как это было. Нам могут много про это рассказывать, показывать, но услышать от реального человека – это иначе. Как он сказал, «будьте патриотами своей страны». Это верные и правильные слова. Его речь была сильной, даже побежали мурашки. Наша задача – сохранить эту память и передавать другим.  

Проект «Поезд Памяти» продолжает путешествие по городам России и Беларуси. Какие города посетили школьники 30 июня?-13

Ветеран – боец бывалый,  
Повидал за жизнь немало.  
Он с отвагою в бою  
Защищал страну мою!  

# Год исторической памяти # общество # Кристина Протосовицкая # Евгений Бурда # Дарья Дворяшина # Василий Крестьянинов # Инна Карачева # Фотофакт

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