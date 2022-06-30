«Его просто на убой ведёт Запад». Политолог сравнил Украину с нацистским рейхом

Вы видели. Они сорвали изображение Иисуса Христа, и молодой человек с ним якобы танцевал. В интернете русские энтузиасты изучили подробно биографию и соцсети этого человека и узнали, что он на протяжении уже нескольких лет занимается инцестом со своей матерью и вместе со своими друзьями, то есть такие захистники. Это какая-то не Украина. Наша Украина – солнечная, светлая, она прекрасная, а это Укрияна. Как это можно оценить?

Алексей Дзермант, политолог:

К сожалению, это действительно самая темная, отвратительная сторона нашей Украины. Наверное, она тоже была, присутствовала, потому что Гоголь не на пустом месте описывал инфернальных, адских типажей, которые там тоже присутствуют. К сожалению, в истории этой страны периодически эта нечисть всплывает, потому что бандеровщина и этот садизм, который тоже с каких-то древних времен сохранился и не уничтожен был, – это какой-то элемент культуры этого народа, который, если не культивировать какой-то светлый и солнечный путь, он начинает проявляться. Это как болезнь: если ее запускаешь, если не занимаешься профилактикой, если не включен в какой-то большой созидательный проект, то эта страна начинает сама себя пожирать и порождать таких монстров, потому что это действительно ужасно.

Но мы видим, что эта бандеровщина, бандеровский садим, он как бы повторяется. Он возродился в виде нацистской идеологии и в виде садистских практик. Поэтому да, здесь нужно лечение, денацификация не только физическая, то есть уничтожение или осуждение носителей этих идей и тех, кто совершает подобные преступления и кощунства, но здесь нужно будет поработать и с психологией, с каким-то сознанием народа, потому что оно за 30 лет было деформировано ужасно. И я, опять же, вспоминаю эти секты. Мария Дэви Христос, это белое братство, оно же тоже неслучайно возникло, а постоянное дробление православной церкви. То есть видно, что туда запускали ради жутких экспериментов постоянные вирусы раскола, вирусы ненависти, вирусы мрака, тьмы, и они, к сожалению, дали всходы.