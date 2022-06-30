«Хочется пожелать вам сегодня – будьте счастливыми». Лукашенко – выпускникам о труде, выборе и ошибках юности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, что хочется пожелать вам сегодня – будьте счастливыми. Человек счастлив, когда он занят любимым делом, видит результат и пользу своего труда. Когда рядом единомышленники. Когда хочется идти на работу и бежать в конце рабочего дня домой. Когда родные и близкие здоровы и счастливы. Особенно, если здоровы ваши дети. Пусть все это будет в вашей жизни. Убежден, что вы хорошо знаете, чего хотите добиться, до каких высот добраться. Но помните одно – делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают: там легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. Те, кто там, спросите у них, как им там. Потом делайте свои шаги. А вообще, попробуйте, не торопитесь. Попробуйте здесь, если уж, извините меня, припрет, махните туда. Будет с чем сравнить. Но в то же время, часто это говорю об этом, делайте все вовремя. Делайте сегодня, завтра то, что должны делать сегодня, завтра. Потому что послезавтра вас захлестнет такая буря, с которой будет трудно справиться. И желательно, чтобы вы уже прошли свой путь вчерашний, позавчерашний и сегодняшний, чтобы завтра было легче. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил. Мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время.

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