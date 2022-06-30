Алексей Дзермант: «Блокада Ленинграда 2.0». О чём говорит политолог?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мне кажется, ключевой момент – это то, что сказал наш Президент: мы не говорим (ни Беларусь, ни Россия) о том, что мы военным способом пробьем Сувалкский коридор, эту знаменитую пограничную полоску. А они все об этом и говорят. Они намекают, они дразнят, они хотят, чтобы мы это сделали, они хотят, чтобы был прецедент конфликта с НАТО, посмотреть, как мы будем реагировать, что они смогут сделать. В этом их стратегия?
Алексей Дзермант, политолог:
Да, к сожалению, ведут они дело именно к развязыванию войны. Они пытаются очередной раз спровоцировать нас на какие-то наступательные военные действия. Причем посмотрите. Попытка блокады Калининградской области. Фактически частичная блокада уже осуществлена. Затем попытка заблокировать Шпицберген, там находятся российские поселения, и норвежская сторона предпринимает действия по блокировке этих поселений. К сожалению, это все может дойти до блокировки Балтийского моря для России, то есть блокада Ленинграда 2.0, потому что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО практически все побережье, за исключением Калининградской области и небольшого кусочка Ленинградской области вместе с Петербургом, остается только воротами на Запад для России, для Беларуси, кстати, тоже. Я очень боюсь, что они будут предпринимать попытки заблокировать выходы для нас через Балтику дальше в мировой океан.