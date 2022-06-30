Алексей Дзермант: «Блокада Ленинграда 2.0». О чём говорит политолог?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне кажется, ключевой момент – это то, что сказал наш Президент: мы не говорим (ни Беларусь, ни Россия) о том, что мы военным способом пробьем Сувалкский коридор, эту знаменитую пограничную полоску. А они все об этом и говорят. Они намекают, они дразнят, они хотят, чтобы мы это сделали, они хотят, чтобы был прецедент конфликта с НАТО, посмотреть, как мы будем реагировать, что они смогут сделать. В этом их стратегия?