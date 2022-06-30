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«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?

30 июня 2022 18:36
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Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эта давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Сегодня во Дворце Независимости 33 награжденца: аграрии, военные, медики, спортсмены – люди самых разных профессий. Но объединяет всех одно – для каждого из присутствующих признание – результат долгой и усердной работы.  

Символично, что торжественная церемония прошла в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости. И, как отметил глава государства, именно на таких людях, талантливых и трудолюбивых, и держится красивая и независимая Беларусь.  

Подробности в материале Ксении Худолей.  

«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?-1

Дворец Независимости встречает гостей своим уникальным антуражем и историей. Залы, где велись напряженные международные переговоры, где звучали важные для страны слова, и, наконец, зал, где чествуют выдающихся профессионалов.  

Еще недавно Нонна Жуковец была здесь на экскурсии и неохотно верила в примету (фотография на память сулит в скором времени собственную награду). Сегодня уже заслуженный тренер Беларуси по самбо готова вернуться не зрителем.  

«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?-4

Нонна Жуковец, тренер-преподаватель по самбо Бобруйского государственного училища олимпийского резерва:  
Всю себя, свою душу, свою любовь, терпение, стремление, свои амбиции – я все вкладываю, потому что это моя жизнь. Я благодарна судьбе, что она привела меня в спорт. Я начала работать, и через два года у меня уже появился первый призер Европы. С тех пор уже более 100 медалей из Европы и мира в моей копилке.  

Спортсменка, судья международной категории и тренер по зову сердца в день личного признания не изменяет своим принципам – ученики превыше всего. На встречу с Президентом она привезла из Бобруйска еще одну спортивную мечту.  

«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?-7

Нонна Жуковец:  
Я когда своим ребятам сказала, что я сюда еду, у меня один мальчик попросил: Нонна Николаевна, пожалуйста, возьмите автограф у Александра Григорьевича, я докажу, что достоин, и буду прославлять свою страну. Мальчишка просто грезит спортом. Я знаю, что этот ребенок точно будет прославлять свою страну, он дойдет до Олимпиады.  

О таких говорят – отдают себя без остатка. Одни – безопасности страны, другие – науке, третьи – культуре. Дань уважения их труду актуальна в любую минуту, но выбранный момент ощущается особенно трепетно.  

«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?-10

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Церемония вручения государственных наград накануне Дня Независимости, главного праздника для белорусов, наверное, такая же особенная.  

«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?-13

33 человека самых разных профессий, каждый – лучший в своей. Белорусы в форме, военной и спортивной, люди искусства и науки, асы аграрного дела, медики и педагоги. Все они ежедневно строят фундамент, на котором держится страна. Сделать его прочным и надолго сохранить, не взирая на обстоятельства, наша общая обязанность – подчеркнул Александр Лукашенко.  

Здоровье и жизни людей, знания и воспитание нового поколения, главенство закона, продовольственная безопасность, честь на спортивном Олимпе. За орденами и званиями стоит титанический труд и дела, которым посвящают жизнь.  

«Всем нам дожить минимум до 100 лет». Кого и за что Президент награждал во Дворце Независимости 30 июня?-16

Александр Лукашенко:  
Спасибо вам еще раз за этот труд. Как сказал Николай Иванович, очень хорошая идея: всем нам дожить минимум до 100 лет. А там как бог даст. Счастья, здоровья, успехов.  

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Нонна Жуковец # Фотофакт

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