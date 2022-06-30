Кухарев об отношениях с Ульяновской областью: «Мы могли бы достигнуть серьёзных подвижек вперёд»

Новости Беларуси. Минск и Ульяновская область заинтересованы в расширении всесторонних отношений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особые торгово-экономические перспективы видят в развитии транспортного кластера: в частности, это создание сервисных центров. Большой интерес также к культурному обмену. В ближайшее время в столицу с гастролями приедут творческие и народные коллективы Ульяновска. Музыкальное и хореографическое наследие смогут презентовать и наши артисты. Также во время встречи обсудили спортивные достижения и возможности молодежного обмена.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Еще очень много резервов у нас в этом отношении. И тех сфер деятельности, в которых мы могли бы достигнуть серьезных подвижек вперед. Мы обсудили их, это самые различные направления. Это и вопросы создания совместных промышленных предприятий, и работа по технике самой различной: пассажирской и сельскохозяйственной, коммунальной технике. Здесь мы готовы работать над созданием совместных предприятий, созданию логистических центров.

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области (Россия):

Мы уже провели встречу с бизнесменами, которые уже длительное время работают Ульяновской областью. Переговорили и поняли, что нужно сделать, чтобы товарооборот между Республикой Беларусь и конкретно Ульяновской областью увеличить не на 10 %, не на 20 %, а в разы. А такой потенциал есть. Наметили планы, как мы будем это делать. Мы посетили особую экономическую зону «Великий камень».