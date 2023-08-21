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Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября

21 августа 2023 19:01
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Новости Беларуси. Перед началом учебного года вся система образования стремится к высшему баллу для того, чтобы повысить уровень обучения, организацию процесса и, как итог, успеваемость школьников. Президент указал на недоработки по части безопасности в учреждениях образования, претензии к работе по профилактике ДТП. А Комитет госконтроля в свою очередь выявил ряд других недопустимых недочетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О тех, кто старается успеть все до первого звонка, – наш корреспондент Юлия Мычка.

Для молодого специалиста Дарьи Волковой эти стены родные. По счастливому стечению обстоятельств свой первый урок в роли учителя начальных классов она проведет в аудитории, где училась сама. В кабинете чувствует себя как дома. И так же по-хозяйски наводит порядок. Вчера мыла окна, сегодня протирает парты. Приятные хлопоты – время ностальгии и радости.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-1

Дарья Волкова, учитель начальных классов Кадинской средней школы:
Когда я пришла в свой кабинет, я увидела эти родные стены, родную школу, они преобразились после ремонта. Она и тогда была очень красивая, но сейчас она заиграла абсолютно новыми красками.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-4

Ремонт кровли, замена деревянных полов на антискользящее покрытие. Сельская школа агрогородка Кадино одна из 40 учебных заведений Могилевской области, где прошла полная перезагрузка – капитальный ремонт. В этом году на эти цели из бюджета было выделено порядка 68 миллионов рублей. Для сравнения – в прошлом таких школ отремонтировали 17. Замена старых оконных блоков, реконструкция входных групп. Модернизация кабинетов и столовых. Вот-вот новый агрегат появится на кухне вейнянской школы.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-7

В этом шкафу мы в настоящее время готовим 100-120 порций. А когда мы приобретем еще один новый шкаф, мы сможем готовить на 200-300 порций больше.

Еще один пароконвектомат – это техническое продолжение пилотного проекта по питанию. Среди сельских школ вейнянская стала первой в регионе, где школьников кормили по-новому. За современное меню дети голосовали сами. В итоге вкусный кастинг не прошли супы, салаты и рыба.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-10

Оксана Миронкова, заместитель директора Вейнянской средней школы:
Эксперимент предусматривал полностью изменение меню. Мы в меню включили 12 фирменных блюд. Детям понравилось, особенно пельмени, драники, колдуны.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Благодаря участию в пилотном проекте по питанию сельской школе в агрогородке Вейно удалось сократить отходы в два раза.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-16

С начала нового учебного года к проекту школьного питания в Могилевской области присоединятся еще 10 сельских школ. И если в вопросах питания удалось найти компромисс, то других недостатков остается немало. В частности, Комитет государственного контроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Такие замечания были и к Могилевскому району, где из пяти тысяч школьников треть добирается на уроки на автобусах. Наладить маршрут удалось не сразу, но получилось.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-19

Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:
С подвозом детей необходимо было решить проблему, с заменой автотранспорта, в связи с чем у нас было закуплено шесть новых автобусов взамен тех автобусов, которые были, плюс еще одна дополнительная единица. Сейчас у нас автопарк Могилевского района составляет 29 автобусов.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-22

Уже сегодня госконтроль призывает сообщать о высокой стоимости школьных товаров. Триггером такого заявления стала проверка школьных базаров. Например, на одной их таких ярмарок в Могилеве торговые надбавки у частника были завышены в два с половиной раза.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-25

Марина Короткевич, государственный инспектор Комитета государственного контроля Могилевской области:
Реализация более 500 единиц детской одежды без документов, подтверждающих ее качество. Подобные нарушения установлены и на школьной ярмарке в Кричеве, где у трех предпринимателей не на все товары имелись документы, в том числе подтверждающие их качество и безопасность.

К системе образования со стороны государства и лично Александра Лукашенко самое пристальное внимание. Ведь качество и уровень подготовки будь то школьников или без пяти минут специалистов влияют как на рынок труда, так и на состояние экономики в целом.

Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября-28

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Фактически сегодня страна вступила в последний этап подготовки к новому учебному году. Заработали школьные базары, учреждения образования получают паспорта готовности, комплектуются транспортом для перевоза учащихся, общежития и спортивные площадки ремонтируются, многодетным и малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь. Так должно быть. Сегодня посмотрим, так ли на самом деле.

У Министерства образования и профильных организаций есть время исправить неудовлетворительную оценку, которую им поставил Президент. Работу над ошибками необходимо выполнить до 1 сентября.

# Подготовка к школе # общество # Юлия Мычка # Наталья Колос # Фотофакт

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