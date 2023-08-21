Капремонт, новые автобусы и меню – узнали, всё ли готово в Беларуси к 1 сентября

Новости Беларуси. Перед началом учебного года вся система образования стремится к высшему баллу для того, чтобы повысить уровень обучения, организацию процесса и, как итог, успеваемость школьников. Президент указал на недоработки по части безопасности в учреждениях образования, претензии к работе по профилактике ДТП. А Комитет госконтроля в свою очередь выявил ряд других недопустимых недочетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто старается успеть все до первого звонка, – наш корреспондент Юлия Мычка. Для молодого специалиста Дарьи Волковой эти стены родные. По счастливому стечению обстоятельств свой первый урок в роли учителя начальных классов она проведет в аудитории, где училась сама. В кабинете чувствует себя как дома. И так же по-хозяйски наводит порядок. Вчера мыла окна, сегодня протирает парты. Приятные хлопоты – время ностальгии и радости.

Дарья Волкова, учитель начальных классов Кадинской средней школы:

Когда я пришла в свой кабинет, я увидела эти родные стены, родную школу, они преобразились после ремонта. Она и тогда была очень красивая, но сейчас она заиграла абсолютно новыми красками.

Ремонт кровли, замена деревянных полов на антискользящее покрытие. Сельская школа агрогородка Кадино одна из 40 учебных заведений Могилевской области, где прошла полная перезагрузка – капитальный ремонт. В этом году на эти цели из бюджета было выделено порядка 68 миллионов рублей. Для сравнения – в прошлом таких школ отремонтировали 17. Замена старых оконных блоков, реконструкция входных групп. Модернизация кабинетов и столовых. Вот-вот новый агрегат появится на кухне вейнянской школы.

В этом шкафу мы в настоящее время готовим 100-120 порций. А когда мы приобретем еще один новый шкаф, мы сможем готовить на 200-300 порций больше. Еще один пароконвектомат – это техническое продолжение пилотного проекта по питанию. Среди сельских школ вейнянская стала первой в регионе, где школьников кормили по-новому. За современное меню дети голосовали сами. В итоге вкусный кастинг не прошли супы, салаты и рыба.

Оксана Миронкова, заместитель директора Вейнянской средней школы:

Эксперимент предусматривал полностью изменение меню. Мы в меню включили 12 фирменных блюд. Детям понравилось, особенно пельмени, драники, колдуны.

Юлия Мычка, корреспондент:

Благодаря участию в пилотном проекте по питанию сельской школе в агрогородке Вейно удалось сократить отходы в два раза.

С начала нового учебного года к проекту школьного питания в Могилевской области присоединятся еще 10 сельских школ. И если в вопросах питания удалось найти компромисс, то других недостатков остается немало. В частности, Комитет государственного контроля отмечает недоработки в обеспечении подвоза учащихся к учреждениям образования. Такие замечания были и к Могилевскому району, где из пяти тысяч школьников треть добирается на уроки на автобусах. Наладить маршрут удалось не сразу, но получилось.

Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:

С подвозом детей необходимо было решить проблему, с заменой автотранспорта, в связи с чем у нас было закуплено шесть новых автобусов взамен тех автобусов, которые были, плюс еще одна дополнительная единица. Сейчас у нас автопарк Могилевского района составляет 29 автобусов.

Уже сегодня госконтроль призывает сообщать о высокой стоимости школьных товаров. Триггером такого заявления стала проверка школьных базаров. Например, на одной их таких ярмарок в Могилеве торговые надбавки у частника были завышены в два с половиной раза.

Марина Короткевич, государственный инспектор Комитета государственного контроля Могилевской области:

Реализация более 500 единиц детской одежды без документов, подтверждающих ее качество. Подобные нарушения установлены и на школьной ярмарке в Кричеве, где у трех предпринимателей не на все товары имелись документы, в том числе подтверждающие их качество и безопасность. К системе образования со стороны государства и лично Александра Лукашенко самое пристальное внимание. Ведь качество и уровень подготовки будь то школьников или без пяти минут специалистов влияют как на рынок труда, так и на состояние экономики в целом.