«Выборы всё рассудят». Какой будет явка на предстоящей электоральной кампании?
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У нас сейчас на площадке представители четырех партий. Но слышно Олега Сергеевича и господина Сокола. Мне редактор подсказывает, говорит: как-то две другие партии потише.
Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:
Мы просто соблюдаем некий этикет.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Молчу!
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы в оппозиции к нему, я уже понял!
Александр Хижняк:
Ну, знаете…
Олег Гайдукевич:
Так у них депутатов больше, это я в оппозиции.
Александр Хижняк:
Да, у нас депутатов пока больше, но выборы все рассудят. Я хочу затронуть тему. Начали говорить о явке, будет она выше или ниже. Явку оценивают по итогам той или иной кампании. Я хочу сказать, что то время, когда люди говорят о том, что ходить на выборы не нужно, проходит. И основная цель, которую ставить избиратель – в первую очередь молодой – мы должны выбрать людей, которые будут влиять на жизнь страны. И для того, чтобы увидеть этих людей, дать им возможность поучаствовать в выборах в местные Советы депутатов, в парламент, проиграть в том числе, получить определенный опыт нормальной политической борьбы, конструктивной, а не деструктивной.
Кирилл Казаков:
Александр Николаевич, стоп. Мы должны тренироваться, учиться, набивать себе шишки и через несколько сроков прийти к тому, чтобы полноценная четырехступенчатая или четырехпартийная система у нас все-таки работала.
Александр Хижняк:
Либо сформируется путь белорусский, отличный от других.
Андрей Басак, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Предстоящая электоральная кампания покажет зрелость этих четырех партий, которые прошли перерегистрацию. Мы говорим о том, как будут участвовать партии в предстоящей кампании. Конечно, путем выдвижения кандидатов в депутаты различных уровней, начиная от местных и заканчивая Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь. Это один момент. Второй – мы видим, что представители партий будут участвовать в работе участковых комиссий всех уровней. И третий момент – представители партий будут работать или участвовать в электоральной комиссии в качестве наблюдателей. Если мы говорим о том, что у нас только 18 тысяч различных комиссий будет создано, надо подумать, сколько же членов партии надо иметь, чтобы представить себя во всей этой избирательной кампании. Это будет показывать зрелость, готовность партии включиться в политическую борьбу в дальнейшем, показав даже, привлекая на свою сторону сторонников, чтобы эта партия в том числе могла выдвинуть кандидатов.
Читайте также:
Хижняк: «Белорусы всегда голосуют за успешных людей». Могут ли беспартийные претендовать на место депутата?
«У нас у всех разный взгляд». В чем различие партий, если все они поддерживают Лукашенко?
Гайдукевич: «Выпил водки, решил стать Президентом!» Почему стоит ужесточить требования к кандидатам?