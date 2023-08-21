«Выборы всё рассудят». Какой будет явка на предстоящей электоральной кампании?

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎. Алена Сырова, СТВ:

У нас сейчас на площадке представители четырех партий. Но слышно Олега Сергеевича и господина Сокола. Мне редактор подсказывает, говорит: как-то две другие партии потише.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов:

Мы просто соблюдаем некий этикет. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молчу! Кирилл Казаков, СТВ:

Вы в оппозиции к нему, я уже понял! Александр Хижняк:

Ну, знаете… Олег Гайдукевич:

Так у них депутатов больше, это я в оппозиции.

Александр Хижняк:

Да, у нас депутатов пока больше, но выборы все рассудят. Я хочу затронуть тему. Начали говорить о явке, будет она выше или ниже. Явку оценивают по итогам той или иной кампании. Я хочу сказать, что то время, когда люди говорят о том, что ходить на выборы не нужно, проходит. И основная цель, которую ставить избиратель – в первую очередь молодой – мы должны выбрать людей, которые будут влиять на жизнь страны. И для того, чтобы увидеть этих людей, дать им возможность поучаствовать в выборах в местные Советы депутатов, в парламент, проиграть в том числе, получить определенный опыт нормальной политической борьбы, конструктивной, а не деструктивной. Кирилл Казаков:

Александр Николаевич, стоп. Мы должны тренироваться, учиться, набивать себе шишки и через несколько сроков прийти к тому, чтобы полноценная четырехступенчатая или четырехпартийная система у нас все-таки работала. Александр Хижняк:

Либо сформируется путь белорусский, отличный от других.