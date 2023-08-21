Сокол: «Никто не запрещает «Белой Руси» или РПТС присоединиться к фракции с определённой идеей коммунистов»

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Разрешите по регламенту четвертой партии предоставить слово.
Алена Сырова, СТВ:
Слушайте, подождите, Кирилл. Вот вы хотели…
Кирилл Казаков:
У меня уже нет. Уже я в оппозиции.
Олег Гайдукевич, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У них уже больше всех депутатов.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК коммунистической партии Беларуси:
Алена, я хотел добавить, что понятия фракции у нас пока нет в парламенте, что Гайдукевич озвучил. Допустим, у нас один из представителей в парламенте, один в Совете Республики, то есть это уже объединение, никто не запрещает «Белой Руси» или РПТС присоединиться к фракции с определенной идеей коммунистов, это нормальный процесс…
Кирилл Казаков:
Люди голосуют...
Вадим Боровик, политолог:
Открою военную тайну, чтобы вы проще понимали. У нас президентская республика, которая опирается на представительные органы власти. Поэтому объективно говорю: даже при полной монополии какой-то партии, мы берем такие партии, которые будут конструктивно сотрудничать. Но в чем суть вопроса? Правильно Олег заметил, и правильно коллеги поддержали. Вот разрабатывают они закон какой-то, связанный с предпринимательской деятельностью, и Олег может сказать, мол, хочу более либеральный момент, хочу поддержать, а коммунист – нет, мы должны защитить пенсионеров, у нас более левые идеи. Чтобы сбалансировать обсуждения в ходе принятия того или иного нормативного акта, нужно учитывать мнение и пенсионеров, и предпринимателей. Если мы одних коммунистов туда пустим, то предприниматели взвоют, если одних либералов – поставим на колени пенсионеров. Это баланс.
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