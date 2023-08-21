Сокол: «Никто не запрещает «Белой Руси» или РПТС присоединиться к фракции с определённой идеей коммунистов»

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Кирилл Казаков, СТВ:

Разрешите по регламенту четвертой партии предоставить слово.

Алена Сырова, СТВ:

Слушайте, подождите, Кирилл. Вот вы хотели…

Кирилл Казаков:

У меня уже нет. Уже я в оппозиции.

Олег Гайдукевич, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У них уже больше всех депутатов.