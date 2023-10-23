Боровик: «Главные враги Беларуси – это дураки. Подонок и предатель – на втором месте»

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу». 23 октября на площадке программы собрались гости из самых разных сфер. Кирилл Казаков, СТВ:

Когда ты приезжаешь в любую кавказскую страну, как бы плохо они ни жили, они всегда возьмут оружие, когда наступит война. Возьмешь Украину – все, кто убежал на Запад, люди хорошо живущие и всегда думающие, как бы избежать повестки на фронт. И вот тут говорят, что вот эти традиции, которые они вокруг себя объединяют, кланы, история и все остальное. На Кавказе традиции живы. В Украине они оказались не живы. Так вот, как это сохранить? И там не всегда хорошо живут, но они готовы отказаться даже от того, что они хорошо живут, чтобы защитить страну.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Это вопрос религии и тема отдельной программы.

Вадим Боровик, политолог:

Как просят, чтобы мы противопоставляли нормальную жизнь и нормальную идеологию. Это идиотизм. Самые главные враги Беларуси – это дураки. Подонок и предатель – на втором месте враг. Но дурак… Мы за нормальную экономику и за здоровую идеологию. Чтобы наши граждане достойные, которые перенесли столько войн, революций, Чернобыль, хватит с нас страдать! Я хочу, чтобы наши белорусы достойно жили, имели нормальную экономику, их дети хорошо питались, были одеты, как, кстати, сейчас и есть. И мы это должны сохранить. Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:

В потребностях проблема. Воспитывать надо потребности. Кирилл Казаков:

Пирамида Маслоу достигла своего самого высокого пика.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Есть государственные интересы, о которых здесь говорят. Это немаловажно. Но тот, кто будет использовать, все делать исключительно в интересах своих государственных, только национальных, он наживет себе массу врагов. Вот как здесь есть проблема Китая. Парасельские острова, Спратли, Сенкаку, Кашмир, уйгуры – масса врагов непримиримых. Есть очень мудрые слова, и мы их никогда не должны забывать: соседей не выбирают. Нам надо действительно постоянно искать этот баланс сил, чтобы наше государство процветало. И самое главное, чтобы наше государство не было ввергнуто в эту войну, в это глобальное противостояние. Но при этом нужен стержень, который у нас есть.