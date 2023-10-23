Богодель про современную когнитивную войну: в окопах отсидеться не придётся!

Алена Сырова, СТВ: Мне вспоминалось пятничное совещание у главы государства, а начал он его с того, что объяснил всем присутствующим, что он вкладывает в понятие «стратегические проекты». На мой взгляд, это очень необходимый на данный момент шаг, потому что зачастую ожидание и реальность от того, как выполнены поставленные задачи, не совпадают именно потому, что тот, кто дает поручение, подразумевает одно, а тот, кто это поручение реализовывает, понимает как-то по-своему. Возвращаясь к нашей теме и к тому, что Андрей Петрович говорил, что у наших товарищей из НАТО есть очень точные дефиниции. У меня возникает вопрос: может быть, где-то и наша проблема, что мы не преуспеваем в этом противоборстве (в некоторых моментах), связано с тех, кто как раз у самих проблемы с пониманием? Если мы сейчас спросим у каждого из присутствующих, что он вкладывает в понятия «традиционные ценности», «духовность», каждый назовет что-то свое. У кого-то совпадет, у кого-то нет, но в целом мы понимаем по-разному, а четкого общего определения нет.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Во-первых, мы до этого все время в этой когнитивной войне сугубо оборонялись. Мы что-то защищали, ждали, что кто-то будет воздействовать, мы инициативу уже отдали противнику даже на нашей передаче. А ведь там две составляющие: оборонительная и наступательная (воздействующая). То же самое положено и в эту когнитивную войну. Если у нас такое… Такая терминология у нас не используется, она заимствованная, философская во многом у нас. У нас есть такое понимание, как информационное противоборство. Это составная часть, которая обеспечивает одну из восьми (в будущем девяти) сфер национальной безопасности. Это информационная безопасность. И именно это информационное противоборство в себя включает два направления: одно – мы воздействуем на противника, а второе – мы защищаем свой народ, свое население, лиц, принимающих решения. Иначе просто быть не может. То, что мы уступаем в каких-то технологиях – знаете, наверное, вряд ли. Все-таки у нас есть психология, что мы должны защищаться. Мы не действуем на опережение, мы отдали инициативу, к сожалению, и только после 2020 года у нас пришло истинное понимание, что в окопах этой войны отсидеться не придется.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я с вами соглашусь, что у нас Министерство обороны, оборонительная позиция, мы ни на кого нападать не собираемся. Но мне кажется, что в когнитивной войне мы шаги сделали. Например, открыли границы для наших соседей. Приезжайте, смотрите. Мы объявили 17 сентября государственным праздником, наступив на мозоль полякам, такая история у нас есть, мы действительно делаем какие-то вещи, которые начинают всех раздражать. Вы правы в том, что после августа 2020 года мы просто стали немножко серьезнее относиться к тому… Как говорят: если ты со всеми соглашаешься, вроде как, ты и слабый, как только ты начинаешь что-то говорить, на тебя начинают сразу кривить душой.

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