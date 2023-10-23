Богодель про современную когнитивную войну: в окопах отсидеться не придётся!

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мне вспоминалось пятничное совещание у главы государства, а начал он его с того, что объяснил всем присутствующим, что он вкладывает в понятие «стратегические проекты». На мой взгляд, это очень необходимый на данный момент шаг, потому что зачастую ожидание и реальность от того, как выполнены поставленные задачи, не совпадают именно потому, что тот, кто дает поручение, подразумевает одно, а тот, кто это поручение реализовывает, понимает как-то по-своему. Возвращаясь к нашей теме и к тому, что Андрей Петрович говорил, что у наших товарищей из НАТО есть очень точные дефиниции. У меня возникает вопрос: может быть, где-то и наша проблема, что мы не преуспеваем в этом противоборстве (в некоторых моментах), связано с тех, кто как раз у самих проблемы с пониманием? Если мы сейчас спросим у каждого из присутствующих, что он вкладывает в понятия «традиционные ценности», «духовность», каждый назовет что-то свое. У кого-то совпадет, у кого-то нет, но в целом мы понимаем по-разному, а четкого общего определения нет.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Во-первых, мы до этого все время в этой когнитивной войне сугубо оборонялись. Мы что-то защищали, ждали, что кто-то будет воздействовать, мы инициативу уже отдали противнику даже на нашей передаче. А ведь там две составляющие: оборонительная и наступательная (воздействующая). То же самое положено и в эту когнитивную войну. Если у нас такое… Такая терминология у нас не используется, она заимствованная, философская во многом у нас. У нас есть такое понимание, как информационное противоборство. Это составная часть, которая обеспечивает одну из восьми (в будущем девяти) сфер национальной безопасности. Это информационная безопасность. И именно это информационное противоборство в себя включает два направления: одно – мы воздействуем на противника, а второе – мы защищаем свой народ, свое население, лиц, принимающих решения. Иначе просто быть не может. То, что мы уступаем в каких-то технологиях – знаете, наверное, вряд ли. Все-таки у нас есть психология, что мы должны защищаться. Мы не действуем на опережение, мы отдали инициативу, к сожалению, и только после 2020 года у нас пришло истинное понимание, что в окопах этой войны отсидеться не придется.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я с вами соглашусь, что у нас Министерство обороны, оборонительная позиция, мы ни на кого нападать не собираемся. Но мне кажется, что в когнитивной войне мы шаги сделали. Например, открыли границы для наших соседей. Приезжайте, смотрите. Мы объявили 17 сентября государственным праздником, наступив на мозоль полякам, такая история у нас есть, мы действительно делаем какие-то вещи, которые начинают всех раздражать. Вы правы в том, что после августа 2020 года мы просто стали немножко серьезнее относиться к тому… Как говорят: если ты со всеми соглашаешься, вроде как, ты и слабый, как только ты начинаешь что-то говорить, на тебя начинают сразу кривить душой.
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