«Человек должен испытывать постоянную вину, страх». Как обществом управляют при помощи психовоздействия?
Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу». 23 октября на площадке программы собрались гости из самых разных сфер.
Алена Сырова, СТВ:
Мир трансформировался до такой степени, что человеку не нужно больше искать информацию. Стало возможным убедить любого гражданина, что достаточно первый попавшийся ресурс открыть и ты там все прочитаешь. Не надо сопоставлять тебе какие-то факты. Это тоже результат многолетней работы, которая велась (не знаю, это идеологией чужой назвать или когнитивной войной, развязанной против нас). Если коллеги говорят, что на протяжении многих лет еще – 20, 30, 50 лет назад – это все было понятно и очевидно, да и известна фраза: хочешь победить врага – воспитай его детей – это оттуда же, то почему мы вовремя как-то не сориентировались., не закрылись в хорошем смысле и не перехватили инициативу?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Здесь мы говорим о том, что когнитивная война, гибридная, ментальная – везде участвует человек. Еще бы выслуга шла год за три. Хотелось бы сказать, в свое время Рене Декарт, известный французский философ и математик, произнес такие слова: определитесь со значением слов и вы решите половину проблем человечества. Мы везде говорим «война».
Кирилл Казаков, СТВ:
Это классификация НАТО.
Андрей Богодель:
Так вот, давайте вернемся к первоисточнику, поскольку эти слова все заимствованы. Эти все формулировки заимствованы. Именно в классификации НАТО (основополагающие документы берутся как раз из США) есть, например, такой Боевой устав сухопутных войск, FM 30, который определяет порядок ведения современных войн сухопутными войсками, «Операция» он называется. И там четкое имеется определение, что такое война. И тут хочется вернуться обратно к Карлу фон Клаузевицу, где есть четкое определение, что война – это не что иное, как продолжение политики иными насильственными способами. Опять-таки, насилие и применение вооруженной силы. То же самое записано и у американцев, и в натовских документах. И проходит оно под известной формулировкой War. Дальше идет еще интересней. Они начинают: когнитив, гибрид, но там уже идет не War, а Warfare. А мы по-прежнему переводим как «война». У них это идет четким определением: противоборство или военное действие. И отсюда мы все везде называем войной, что по сути войной не является. Оно начинается до войны, в ходе войны, после войны, оно постоянно все существует. То есть оно постоянно воздействует на этих самых людей.
Кирилл Казаков:
Они могут не объявлять когнитивную войну, но она постоянно идет.
Андрей Богодель:
Конечно, если бы это была война, а не противоборство, то это бы было. Что в себя это включает, они уже пошли дальше. Они сегодня говорят о ведении мультидоменных войн. Домен – это сфера. И вот они идут в пяти сферах основополагающих: суша, море, воздух, космос и киберпространство. И вот в этом во всем они предполагают, что именно должно быть две составляющих: физическая составляющая, где используется кинетическое оружие, и когнитивная. То есть она пронизывает все эти сферы. Это не отдельный домен, а то, что сфера воздействует на все эти самые элементы. И это у них четко определено во всех нормативно-правовых актах. Причем вот эта когнитивная война или противоборство, о котором мы говорим, в себя включает несколько элементов. Это действие в информационно-кибернетической сфере, в социальной и психологической сферах. А основное, на что направленно, понимаем, социум – человек действует в социуме, существует в этом социуме, и воздействие на этот социум и человека должно быть на сознание, на подсознание и эмоции. Причем эмоции выделяются отдельно как наиболее эффективная сфера, в которой можно воздействовать. Человек должен испытывать постоянную вину, страх, удовлетворение и так далее. Самое главное, что парализует сознание, – это страх, нужно человека запугать. Вот мы видим, что сегодня происходит между Израилем и Палестиной. И почему мы говорим, что физическое и когнитивное должны действовать в комплексе? Если они будут действовать отдельно друг от друга, вряд ли ты кого-то запугаешь. Когда прилетела ракета, они начинают боятся по-настоящему, что скрыться сегодня некуда.
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