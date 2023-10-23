Беларуси не хватает отечественных соцсетей? Мнением поделился Вадим Боровик

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог: Еще момент, чтобы не пропустили. Первое – неправильная оценка текущей ситуации приводит к неправильным действиям (что было в 2020 году), а мы на уровне главы государства обсуждали, что в интернете мы проигрываем, что чиновники не с тех сайтов начинают свой день. Сегодня у нас с вами есть существенное технологическое отставание. Целый ряд платформ не контролируем, по спутникам надо существенно усиливаться, сейчас, слава богу, Россия новый спутник запускает, целый ряд других моментов. Поэтому мы должны понять, где мы сильнее. Например, гиперзвуковое оружие, сейчас россияне новую ракету показали и прочее. А где мы отстаем? Вот именно в ведении когнитивной войны. Голливуд гораздо больший охват имеет, соцсети все американские. Мы должны создавать этот продукт. Парк высоких технологий. Если мы смогли создать свой Viber, «Вконтакте», Telegram (человек уехал в другую страну). Надо не бояться здесь миллиардеров иметь и миллионеров, которые не потеряли деньги здесь, которые проинвестируют, создадут продукт, который будет конкурировать на мировой арене. Надо это делать.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси: Мы создали продукт – Rutube. Он конкурент сегодня YouTube? А посмотрите, как они сегодня воздействуют на нас в YouTube.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Rutube, YouTube – это же все равно не наши площадки. У нас есть свое пространство. Если уж мы вспомнили пятничное совещание, глава государства среди прочего говорил, что есть некоторые чиновники – допустим, министры – которые подают доклады, не совсем правдивые, мягко говоря, чтобы выставить себя в лучшем свете. Когда мы говорим про войну за смыслы, очень большой соблазн немножечко приукрасить силу того оружия, которое у нас есть на самом деле. А приукрасив, условно, для доклада «наверх», спустя время поверить в это. У нас есть газеты, радио, что-то в интернете, телевидение. Нужно понимать, «оружием» какой силы мы обладаем – это автомат или гаубица?

Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:

Пропагандировать традиционные ценности!

Алена Сырова, СТВ:

Здесь важно понимать, кого мы обманываем. Обманывая кого-то другого, можем обмануть самих себя.

Читайте также:

Богодель про современную когнитивную войну: в окопах отсидеться не придется!

Как защищать Беларусь от навязанных Западом ценностей? Объяснил Вадим Боровик

Профессор Военной академии: стержень, который был у офицерского состава в СССР, сохранился