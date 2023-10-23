Посталовский: «Семейные ценности и здоровье являются основополагающими». Что отличает нас от Запада?

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу». 23 октября на площадке программы собрались гости из самых разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что такое когнитивная война? Иногда это воздействие с помощью коммерческой рекламы. Очень часто заказчиками именно когнитивных исследований выступали транснациональные корпорации, которые выдавали какой-то продукт и хотели, чтобы его покупали во всем мире. То есть фактически человечество должно было оставить свои национальные особенности, покупать один и тот же порошок, пить один и тот же лимонад. И фактически люди таким же образом покупали ту же самую Coca-Cola. Покупали какой-то определенный шампунь. Но при этом мы здесь, когда в Советском Союзе это видели, покупали и считали, что мы тянемся к свободе и Западу. У нас сейчас не очень умные разговоры о том, что если ты либерал и тебе западные ценности ближе, то ты этой когнитивной войне поддался. Если же ты традиционалист, консерватор и больше домостроевец, то ты не поддался. У нас влияние Запада какими-то социологическими исследованиями меряется? У нас есть какое-то тяготение к Евросоюзу, к Америке? Либо это такие разговоры для бедных?
Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Да, социология позволяет замерить отношения и потенциальные внешнеполитические ориентации населения. Можно задать такой вопрос: как вы считаете, с какими государствами или геополитическими регионами нам выгодно продолжать сотрудничество, укреплять отношения? На наш взгляд, это может быть какой-то разовый срез информации, которая может меняться, потом в дальнейшем приобретает форму какой-то динамики. Но на мой взгляд, самая важная категория, которая может отличать нас от Запада, – это прежде всего ценностные ориентации. И то, что мы недавно (Институт социологии) проводили исследования, которые касаются ценностных ориентаций населения Беларуси, вот такая трехфакторная структура, которая определяет ценностное сознание нашего населения. Это здоровье, семья и дети. То есть именно семейные ценности и здоровье являются основополагающими конструктами, которые нас каким-то образом могут отличать от стран Запада. Опять же, те же празднования семейных праздников, вкладывание в них какого-то смысла. Населению задавался такой вот вопрос: как вы предпочитаете праздновать те или иные праздники государственные, национальные? Да, прежде всего в кругу семьи. В своем кругу, где у нас есть такая коммуникация общения между. Если мы посмотрим ту же западную идею, это прежде всего индивидуализм, пропаганда какого-то индивидуального поведения, идея противопоставления себя обществу. На взгляд социологов, профессионалов, что все-таки наше общество, слава богу, что оно здоровое. Оно коллективистское, традиционное.
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