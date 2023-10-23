Посталовский: «Семейные ценности и здоровье являются основополагающими». Что отличает нас от Запада?

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу». 23 октября на площадке программы собрались гости из самых разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Что такое когнитивная война? Иногда это воздействие с помощью коммерческой рекламы. Очень часто заказчиками именно когнитивных исследований выступали транснациональные корпорации, которые выдавали какой-то продукт и хотели, чтобы его покупали во всем мире. То есть фактически человечество должно было оставить свои национальные особенности, покупать один и тот же порошок, пить один и тот же лимонад. И фактически люди таким же образом покупали ту же самую Coca-Cola. Покупали какой-то определенный шампунь. Но при этом мы здесь, когда в Советском Союзе это видели, покупали и считали, что мы тянемся к свободе и Западу. У нас сейчас не очень умные разговоры о том, что если ты либерал и тебе западные ценности ближе, то ты этой когнитивной войне поддался. Если же ты традиционалист, консерватор и больше домостроевец, то ты не поддался. У нас влияние Запада какими-то социологическими исследованиями меряется? У нас есть какое-то тяготение к Евросоюзу, к Америке? Либо это такие разговоры для бедных?