Тур: самая большая проблема для страны, которая подвергается когнитивной атаке, – собственное молчание

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Когнитивные войны, даже по методологии НАТО, ведутся уже сейчас, ведутся 24/7. И самое главное, что оружием в этой войне является любой человек, который открывает информацию в любой социальной сети своего смартфона. Подмена понятий очень простая. Возьмем Украину. Еще 10 лет назад 9 Мая был святым праздником, а сейчас это просто дата, а праздником стало 8 мая. Если раньше маршалы СССР, освобождавшие Украину, являлись героями, то теперь герои там совершенно другие. Проспект Бандеры в Киеве – он теперь герой. Это и называется цивилизационной войной, когда ты за 10 лет, как бы не замечая того, как это происходит, вдруг начинаешь понимать, что совершенно по-другому относишься к той или иной вещи, событию, которое происходит вокруг. Две главные площадки, которые являются оружием когнитивной войны, – это медиа. Второе – это образование. Я долго пытался понять, когда белорусы начали ощущать на себе эту когнитивную войну. И второе – как противостоять?

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Когда начали ощущать, у меня есть стойкое мнение относительно того, что постоянно пытались поменять смыслы в нашей жизни. Просто с развитием медиа и технологий это все значительно ускорилось. Масштабы проблемы значительно усилились с развитием социальных сетей, всех площадок информирования и так далее. Мне кажется, чем дальше этот процесс будет идти, тем проблема будет становиться острее, потому что новые технологии создают новые инструменты, чтобы в нас эти смыслы поменять. Кирилл Казаков:

Союз разрушился – это история, когда когнитивная война все-таки смогла подменить понятие «советский человек» на «человек западной цивилизации»? Игорь Тур:

Да, смогла. Это пример когнитивного давления, когнитивной войны. Самая большая проблема для той страны, которая подвергается когнитивной атаке, – это наше собственное молчание. На мой взгляд. В Советском Союзе были проблемы. Было много достижений, но были проблемы. О проблемах говорить было не принято, потому что нельзя. В эту пустоту, вакуум врывается чужая повестка, в полной пустоте она заполняет умы, сердца, мысли людей о том, что самое важное – это джинсы, жвачка и так далее.