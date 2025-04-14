Надо, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди и предприятия – Лукашенко

Фундамент развития города – экономика. Столица удерживает высокие темпы, несмотря на базу прошлого года. Напомним, в 2024 году валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22 % от показателей всей страны. Растет промышленное производство и зарплаты минчан. Однако Президент обратил внимание на ряд проблемных вопросов.

Задача стоит сохранить шарм белорусской столицы, как города для комфортной и уютной жизни. Среди ближайших экономических решений – создание еще трех технопарков. Глава государства сделал особый акцент на приведении в порядок Минска в Год благоустройства. И это касается всего мегаполиса. За чистоту в частном секторе должны отвечать домавладельцы, а за состояние фасадов зданий – их арендаторы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год благоустройства, от этого никуда не деться. Как будет в Минске, так будет по всей стране. И, Владимир Евгеньевич, это не значит, что мы где-то подмести улицы должны или деревца высадить. Надо, прежде всего, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации, как мы давно договаривались. Вокруг предприятия, как вы обозначите на карте им зону ответственности, они за это должны отвечать, чтобы было чисто, аккуратно, чтобы не было этой гадости. Потому что, знаете, люди услышали, что вот, чистоту требуют и так далее, листья собирать и прочее. Ну а если не собирать? Это же все гниет, и эта гниль со всей этой заразой, которая там накапливается, вдыхается людьми. Это здоровье людей, поэтому надо в чистоте и порядке содержать не только свое жилище, но и все, что происходит вокруг, в местах общественного пользования. Поэтому каждый клочок земли должен быть за кем-то закреплен.

У нас почти в каждом доме на первых этажах коммерческие структуры и государственные предприятия. Неважно какие, но мы договаривались когда-то, фасад за ними, ладно, мы их уже там не нагружаем, чтобы они внутри жильцам помогали ремонтировать и балконы в порядок приводить. Фасады пусть приводят в порядок за свой счет. Кому надо помочь, вы разберетесь, кому помочь. То есть вот все эти вопросы надо предусмотреть, чтобы Минск был еще краше, еще красивее. Тогда легче будет работать на местах. Поезжайте, посмотрите в Минске.

Председатель Мингорисполкома проинформировал Президента и том как идет работа на сетях водоотведения. Ежегодно меняют по 4 % от общего количества таких систем, хотя в городских условиях крайне трудно проводить их замену. Поэтому активно используется метод реновации, который позволяет с незначительными затратами продлить эксплуатацию сетей на десятилетия.