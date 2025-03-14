Лукашенко: я не собирался выдвигаться на эти выборы, но там поднялась целая буря
Каждое слово точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким 14 марта было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь главы белорусского государства несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное – не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия.
В зале люди с опытом, мудрецы законодательной и управленческой мысли. Пережили смену поколений и даже курсов. Политический истеблишмент России Александр Лукашенко ориентирует на смену поколений. Чтобы те, кто придут после, тоже были ориентированы на союзные отношения. Это необходимо сделать. И это сделать очень сложно в условиях мирового тренда на глобализацию и космополитизм.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну мы ж не вечные. Валентина Ивановна, ну не вечные. Мы же не вечные, скоро же...
– Александр Григорьевич, дай вам здоровья, сил на многие-многие годы!
– Валентина Ивановна, ну вы же знаете мое отношение к вам. И сегодняшняя наша встреча. Поэтому я поставил задачу определенную и не собирался выдвигаться на эти выборы. Я уже об этом говорил, но там целая буря поднялась. Валентина Ивановна была тоже сторонницей того, чтобы я не сбежал в сторону. Но было четко сказано всему нашему народу, за пять лет мы должны подготовить новое поколение. Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Простите меня, говорю: по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его. Валентина Ивановна, у вас же нельзя так говорить?
– Вам все можно, Александр Григорьевич!
Валентина Матвиенко напомнила коллегам, что и Александр Лукашенко был депутатом. За заслуги в развитии парламентаризма Президенту вручили сегодня почетный знак Совета Федерации.
Награждается Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
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