Лукашенко: я не собирался выдвигаться на эти выборы, но там поднялась целая буря

Каждое слово точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким 14 марта было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь главы белорусского государства несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное – не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия.

В зале люди с опытом, мудрецы законодательной и управленческой мысли. Пережили смену поколений и даже курсов. Политический истеблишмент России Александр Лукашенко ориентирует на смену поколений. Чтобы те, кто придут после, тоже были ориентированы на союзные отношения. Это необходимо сделать. И это сделать очень сложно в условиях мирового тренда на глобализацию и космополитизм.