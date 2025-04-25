Лукашенко о своём визите в Витебскую область: разбосячились дальше некуда!

Накануне 39-й годовщины страшной чернобыльской трагедии тема в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов. В свое время в зоне радиационного загрязнения оказалась четверть белорусских земель. Но основной удар приняла на себя Гомельская область, в особенности ее приграничные районы.

Если понимать, что из таких нюансов состоит большая политика и какие-то уступки, на которые идут дружественные нам государства, не просто за красивые глаза, становится понятно, почему Президент в принципе так жестко спрашивает за результат. Нам ничего не падает с неба, и каждое действие или бездействие даже в маленьком районе страны сказывается на всей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас хватает и на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились дальше некуда! Я вот побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки! Куча вопросов. К примеру, на этом комбинате. Хорошее предприятие и оборудование современное – все. Бери молоко, перерабатывай в сыры – продавай. Вон в России с руками, ногами – зарабатывай деньги. Так они же мне в открытую врут! Спрашиваю: а сколько можете переработать? – 200 тонн. – А перерабатываете? – 60. Да ничего подобного! Жуликоватые схемы.

Ну это мы в ближайшее время разберемся. Губернатор этого не видит. А я это помню все. Кого просил, кому поручал это сделать. Начали разбираться по падежу. Жуть! Я не могу публично об этом даже сказать! И что, у Ивана Ивановича Крупко, вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом! И они мне рассказывают: вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем! Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять?! Вот мне это непонятно, как вы выровняете эти показатели?

И мне ж не показатели, Иван Иванович, нужно, это не только тебя касается. Нужен живой скот, потому что теленок – это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А значит, это молоко и говядина, мясо говяжье, которое все любят. Чтобы не растолстеть, вместо свинины, говядину едят. Но умные люди и то, и другое. Алена Сырова ест и свинину, и говядину – приятно посмотреть на человека.

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