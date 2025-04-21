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Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского

21 апреля 2025 18:57
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21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского-2

Президент провел социологический опрос, готовы ли люди переезжать в деревню?

– Работяги наши, как ты, есть такие, которые бы, если бы было жилье в Копоти, если бы дом выделяли?
– Если бы дом давали, думаю, да. 

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского-4

На этом предприятии экономика складывается. Вместо убыточного КСМ – цех по выпуску продукции с глубокой переработкой и высокой добавленной стоимостью. Главе государства лесники подарили дубовую икону с ликом Александра Невского как защитнику современной Беларуси.

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского-6

– Александр Невский – символ защитника Руси, а вам как главному защитнику Республики Беларусь. Освящена в церкви.
– Спасибо.

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского-8

От духовной темы к хлебу насущному. Президент внепланово заглянул на местную пекарню. Здесь обычно очередь за свежим хлебом по домашним советским рецептам. Создана по поручению первого, но площади цеха маловато.

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского-10

Спрос есть на продукцию. Значит, в течение года что-то сделаем. Губернатор обещает.

Разлетаются как горячие пирожки. Это как раз про здешние хлебные деликатесы. В топе молочная сайка «Бацькава булка».

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского-12

– Я хочу посмотреть, если будет все нормально, а оно будет, надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочее хлеб был здесь. Люди видят, что качество хорошее, хлеб свежий, они покупают. Ну это тяжелый труд. Это я вспоминаю Свислочь. Там, конечно, еще хуже было. А сейчас вон, гремят. Не только здесь, готовы из Польши приезжать, хлеб у них покупать. Так и здесь надо сделать. Но важно то, что мы должны по всей стране распространить это все. В небольших населенных пунктах. В агрогородках должно быть. Ну не надо возить из Минска будет, ты понимаешь? 
– Нет, ну что-то возить будут, массовое что-то. А это же уникально.

Действительно вся страна переходит от масс-маркета на новый уровень качества жизни. Ее паттернами являются свой дом и свой хлеб. Нарративы нашего Батьки.

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# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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