Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского
21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент провел социологический опрос, готовы ли люди переезжать в деревню?
– Работяги наши, как ты, есть такие, которые бы, если бы было жилье в Копоти, если бы дом выделяли?
– Если бы дом давали, думаю, да.
На этом предприятии экономика складывается. Вместо убыточного КСМ – цех по выпуску продукции с глубокой переработкой и высокой добавленной стоимостью. Главе государства лесники подарили дубовую икону с ликом Александра Невского как защитнику современной Беларуси.
– Александр Невский – символ защитника Руси, а вам как главному защитнику Республики Беларусь. Освящена в церкви.
– Спасибо.
От духовной темы к хлебу насущному. Президент внепланово заглянул на местную пекарню. Здесь обычно очередь за свежим хлебом по домашним советским рецептам. Создана по поручению первого, но площади цеха маловато.
Спрос есть на продукцию. Значит, в течение года что-то сделаем. Губернатор обещает.
Разлетаются как горячие пирожки. Это как раз про здешние хлебные деликатесы. В топе молочная сайка «Бацькава булка».
– Я хочу посмотреть, если будет все нормально, а оно будет, надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочее хлеб был здесь. Люди видят, что качество хорошее, хлеб свежий, они покупают. Ну это тяжелый труд. Это я вспоминаю Свислочь. Там, конечно, еще хуже было. А сейчас вон, гремят. Не только здесь, готовы из Польши приезжать, хлеб у них покупать. Так и здесь надо сделать. Но важно то, что мы должны по всей стране распространить это все. В небольших населенных пунктах. В агрогородках должно быть. Ну не надо возить из Минска будет, ты понимаешь?
– Нет, ну что-то возить будут, массовое что-то. А это же уникально.
Действительно вся страна переходит от масс-маркета на новый уровень качества жизни. Ее паттернами являются свой дом и свой хлеб. Нарративы нашего Батьки.
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