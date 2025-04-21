Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского

21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Работяги наши, как ты, есть такие, которые бы, если бы было жилье в Копоти, если бы дом выделяли? – Если бы дом давали, думаю, да.

– Я хочу посмотреть, если будет все нормально, а оно будет, надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочее хлеб был здесь. Люди видят, что качество хорошее, хлеб свежий, они покупают. Ну это тяжелый труд. Это я вспоминаю Свислочь. Там, конечно, еще хуже было. А сейчас вон, гремят. Не только здесь, готовы из Польши приезжать, хлеб у них покупать. Так и здесь надо сделать. Но важно то, что мы должны по всей стране распространить это все. В небольших населенных пунктах. В агрогородках должно быть. Ну не надо возить из Минска будет, ты понимаешь?

– Нет, ну что-то возить будут, массовое что-то. А это же уникально.

Действительно вся страна переходит от масс-маркета на новый уровень качества жизни. Ее паттернами являются свой дом и свой хлеб. Нарративы нашего Батьки.

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