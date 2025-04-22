Рабочая поездка в Могилёвскую область – какие объекты посетил Лукашенко и чей опыт будет копировать вся страна?

Агрогородки, районные и областные центры… Беларусь может и должна развиваться за счет регионов. А для этого в каждом уголке страны необходимо создать условия и возможности для роста. Об этом не раз говорил Президент. К этой теме глава государства вернулся и сегодня, в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко побывал в Шклове. В центре внимания – объекты агропромышленного комплекса. Одно из поручений, озвученных во время посещения площадки агрохолдинга «Купаловское», к концу года привести территорию в порядок. На месте бывших аварийных цехов, где ранее ремонтировали сельхозтехнику и молочное оборудование, идет масштабная реконструкция. Президент детально изучил, как продвигается модернизация. Этот объект должен стать примером для всех районов. Еще две точки в маршруте (в который, к слову, Президент вновь внес свои коррективы) – местный комбикормовый завод и стройплощадка будущего молокозавода. Здесь же Александр Лукашенко анонсировал серьезное совещание по Витебской области, где побывал накануне. Как подчеркнул глава государства, этот регион необходимо приводить в порядок. К слову, Беларусь – эта та страна, где Президента можно встретить абсолютно в любом месте, от села до города, от фермы до дворца. Вертолет Первого не знает границ и свободен в передвижении. Личный контроль и участие Александра Лукашенко во всех процессах – залог успешного развития каждой сферы в отдельности и всей страны в целом. А уж тем более, когда речь идет о тех населенных пунктах, где не всегда четко и оперативно срабатывают местные органы, что отражается на комфорте жизни простых людей и развитии всего региона. Евгений Пустовой – о важных вопросах, которые никогда не остаются без внимания.

Учитывая климат, вегетационный период и балл пашни, для восточных регионов страны оптимальное решение – животноводство. А молоко у коровы на языке. Залог качественных кормов – это модернизация комбикормового производства. Лукашенко: в Могилёвской области пора прекращать эти разбои и кормить зерном скот! Читайте здесь.

И снова глава государства предостерегает от рыночного отношения к делу. Хотя завод – монополист услуг и принадлежит Управделами, но прежде всего баланс интересов, а не сверхприбыль. С этих деталей и начинается страна справедливого устройства. Подробности. В интересах людей – это арендное жилье. Формула выработана, и на каждой остановке маршрута Александр Лукашенко озвучивает схему закрепляемости штатов. Лукашенко – Бартошу: думай о том, сколько тебе надо будет построить арендного жилья. Читайте здесь. Шклову – быть образцовым райцентром. Похоже, этой идеей горит и здешний председатель райисполкома. Сергей Бартош по собственной инициативе министерское кресло поменял на президентство районного масштаба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из Шкловского района ты как министр должен сделать образцово-показательный район. Сделаешь – приходи, проси все, что посчитаешь нужным. Шклову быть городом-садом, а здесь – молокозаводу. В городе есть молочное производство, но то, что будет, в три раз увеличит переработку сырья.

– Когда вы закончите все это?

– 2026 год по Указу.

– Может, я ошибся.

– Нет, раньше они не сделают.

– Стройку мы закончим, если говорить об оборудовании, где-то к 7 ноября. Может, и раньше. К Дню народного единства. Договорились. Президент внимателен к каждой детали. Такой же исполнительской дисциплины требует от подчиненных. Надо поставить на крыло новое поколение и даже научить азам доклада. Учительством приходится заниматься и в должности Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бери в левую руку указку. Нас учили раньше, преподавателей, учителей: в левую руку, с той стороны – в правую руку. Уже не учат даже учителей этому. Внедрили прогрессивную технологию. Пока строится первая очередь, вторая проектируется. Задач много, реализовать надо в ближайшие два года.

– Надо создать образцовое хозяйство, как во времена Зайца Леонида Константиновича, создавали «Маяк», идите, повторяйте, делайте. Надо сделать это. Поселок городского типа у нас в порядке. Это будет, наверное, твоим филиалом.

– Копысь?

– Не Копысь, а завод сырный. Поэтому присматривайся, порядок там наводи. По сырью это забота Оршанского района и Витебской области. Впереди разбор полетов в Витебской области. Каждый вопиющий факт – на столе Президента.

Глава государства, учитывая присутствие части управленческого пула страны, сразу анонсирует кадровые решения и посылы для кадров.

– Если что-то надо от меня, говорите. Здесь есть мой помощник, Леонид Константинович здесь. Они мне доложат, если будут какие-то чрезвычайные проблемы. Или Администрация Президента.

– Пока проблем здесь не видно.

– Еще пока ничего не видно. Без тебя здесь мышь не должна шевельнуться. Движение кадров – головой ответит, если где-то что-то. От них все зависит, от него и от губернатора. И не только специалистов, механизаторы, доярки. Чтобы не было: я кину, пойду, зачем мне это надо. Этого быть не должно. Человек в этой системе – главный. Но если он работает. Работает – хорошо, мы тебя будем поддерживать. Не работаешь – поначалу заставим. Особенность Могилевской области и Шкловского района – здесь все короли. Они все знают, все понимают. Но ничего не делают.