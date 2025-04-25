Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было

Если мы хотим сохранить свою страну, суверенную и независимую, в основе должна лежать экономика. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло уже 39 лет. От ядерной катастрофы пострадала почти четверть всей Беларуси. Основной удар радиации приняла на себя Гомельщина, в особенности ее приграничные районы. Восстановлению и развитию этих земель уделяется большое внимание со стороны государства и лично Александра Лукашенко. На это, в том числе, направлена специальная госпрограмма (она касается всех пострадавших земель на территории Беларуси). За время ее реализации, по подсчетам, в восстановление территорий вложили 20 миллиардов долларов. Инвестируем в социальную сферу: модернизацию инфраструктуры, здравоохранение, строительство льготного жилья, обеспечение граждан бесплатными оздоровительными путевками. Деньги немаленькие, тратить их нужно с умом, по реальной необходимости. Это требование Президента. И главный акцент – на развитие производственной базы в регионах.