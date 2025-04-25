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Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было

25 апреля 2025 10:37
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Если мы хотим сохранить свою страну, суверенную и независимую, в основе должна лежать экономика. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента трагедии, которая потрясла весь мир, прошло уже 39 лет. От ядерной катастрофы пострадала почти четверть всей Беларуси. Основной удар радиации приняла на себя Гомельщина, в особенности ее приграничные районы. Восстановлению и развитию этих земель уделяется большое внимание со стороны государства и лично Александра Лукашенко. На это, в том числе, направлена специальная госпрограмма (она касается всех пострадавших земель на территории Беларуси). За время ее реализации, по подсчетам, в восстановление территорий вложили 20 миллиардов долларов. Инвестируем в социальную сферу: модернизацию инфраструктуры, здравоохранение, строительство льготного жилья, обеспечение граждан бесплатными оздоровительными путевками. Деньги немаленькие, тратить их нужно с умом, по реальной необходимости. Это требование Президента. И главный акцент – на развитие производственной базы в регионах.

Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я это хорошо помню. Будучи еще депутатом, я выезжал в эти районы, интересовался, что там происходило. 10 лет неразберихи. Кого-то отселяли, переселяли, что-то строили, делали. Потом мы опомнились, взялись за голову и поняли, что для белорусов другой земли не будет и другой страны тоже не будет. Надо думать, как жить в Беларуси, в том числе на этих землях. Был принят ряд программ, мы их называли чернобыльские программы. Правильно называли, неправильно, правильно делали, неправильно... Я тогда об этом говорил, еще 30 лет назад: пройдет время, оно все расставит на свои места, и мы поймем, правильно мы делали или нет. Сегодня мы можем сделать определенные выводы. Если бы мы этой проблемой не занимались или, еще хуже, занимались бы так, как в первые 10 лет, то Беларуси вообще бы уже не существовало. Все бы куда-то побежали, разбежались и так далее.

# Радиация # Авария на Чернобыльской АЭС # Александр Лукашенко

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