Лукашенко – Караеву: без дисциплины и порядка мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Порядок и дисциплину вы держите там. Вы знаете, что без дисциплины и порядка, без технологической дисциплины мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать. Как сложится ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит, надо, это должно быть сделано. И вы это можете делать. Поэтому из ряда кандидатур, которые предлагались, я все-таки принял решение назначить вас губернатором Гродненской области. Естественно, депутаты областного Совета вас еще там потерзают, согласно закону. Но они о вас хорошего мнения. Меня это радует.



Меня удовлетворяет еще и то, что вы человек военный. Ситуация на западных границах, лучше меня знаете, что там происходит. Поэтому эта ваша черта военная с тем, что вы даже сельское хозяйство там освоили за это время (почти 5 лет работали помощником), это тоже хорошая школа была. И я заметил, что вам это нравится.