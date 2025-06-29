Новые заставы и подготовка личного состава – Константин Молостов рассказал о ситуации на границе

Выход Украины из Оттавской конвенции в купе с другими действиями наших западных соседей, о чем мы неоднократно и много рассказывали, создает дополнительное напряжение на белорусской западной и северо-западной границах. Об обстановке на рубежах суверенной, в том числе на южном направлении, подготовке кадров и контакты с коллегами по ту сторону – интервью «Недели» на СТВ с председателем Госпогранкоммитета Константином Молостовым.

Антон Чучвага, СТВ:

В последнее время мы чаще стали слышать об открытии погранзастав, преимущественно на южном направлении. С чем это связано, в чем необходимость? Там достаточная тревожная обстановка? Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Она не то, что тревожная, а привычно напряженная, начиная от провокационных действий наших соседей с южной стороны и завершая блокированием межгосударственных интересов. В соответствии с обстановкой есть решение – планомерно мы повышаем плотность охраны государственной границы. В первую очередь путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении. Это целая государственная программа, и наша задача ее выполнить. В этом году уже мы сдали две пограничные заставы, абсолютно новые, соответствующие современным требованиям. Требования – это, в первую очередь, для выполнения служебных задач, для размещения военнослужащих и членов их семей. В этом году планируется ввести в строй шесть новых военных городков подразделений пограничных застав.

Антон Чучвага:

Силовые ведомства констатируют, что за последние несколько лет в связи с внешними обстоятельствами приходится пересматривать подходы, формы в подготовке личного состава. Что изменилось в Государственном пограничном комитете и как у вас обстоят дела с кадрами? Константин Молостов:

Каждый год, каждый, может быть, даже месяц мы совершенствуемся. Исходя, в первую очередь, из обстановки, складывающейся на государственной границе в пограничном пространстве. Понятно, что сегодня нужно идти в ногу со временем. Мы все знаем и все слышим о развитии беспилотной авиации, о развитии средств борьбы с беспилотниками нашего противника на случай каких-то острых действий. И к этому мы всегда готовы. Мы развиваем саперное дело, минирование. Антон Чучвага:

А на западных направлениях, как обстановка, есть ли намек на продуктивное сотрудничество? Поддерживается ли связь с коллегами?

Константин Молостов:

Если было раньше живое общение, встречи и так далее, в основу сейчас положена переписка служебная. Тем не менее, я скажу, с пограничниками какие-то технические вопросы, вопросы разрешения каких-либо пограничных инцидентов, они решаются. В том числе и с пограничниками сопредельных государств. Не так, как хотелось бы. Если раньше мы встречались, общались о каких-то перспективах, о каком-то совершенствовании, то сегодня этого нет. Мы знаем обстановку прекрасно, что закрылись многие пункты пропуска. Это отражается не только на пограничниках, но, в первую очередь, на населении сопредельных государств, что пресекает общение между ними. Антон Чучвага:

Что можете пожелать офицерам, военнослужащим пограничной службы, у которых каждый день – это повышенная боевая готовность и в такое непростое время?