Молостов: Беларусь планомерно повышает плотность охраны госграницы

В соответствии с обстановкой на границе Беларусь планомерно повышает плотность ее охраны, рассказал председатель ГПК в интервью программе «Неделя» на СТВ. Он отметил, что ситуация на рубежах страны не тревожная, а «привычно напряженная». Это связано в том числе с провокационными действия соседей с южной стороны.

В первую очередь белорусская граница укрепляется путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении.

«Это целая государственная программа, и наша задача ее выполнить. В этом году уже мы сдали две пограничные заставы, абсолютно новые, соответствующие современным требованиям», – отметил Константин Молостов.