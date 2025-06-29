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Молостов: Беларусь планомерно повышает плотность охраны госграницы

29 июня 2025 17:04
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В соответствии с обстановкой на границе Беларусь планомерно повышает плотность ее охраны, рассказал председатель ГПК в интервью программе «Неделя» на СТВ. Он отметил, что ситуация на рубежах страны не тревожная, а «привычно напряженная». Это связано в том числе с провокационными действия соседей с южной стороны.

В первую очередь белорусская граница укрепляется путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении.

«Это целая государственная программа, и наша задача ее выполнить. В этом году уже мы сдали две пограничные заставы, абсолютно новые, соответствующие современным требованиям», – отметил Константин Молостов.

# Госпогранкомитет # Государственная граница Беларуси # Константин Молостов

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