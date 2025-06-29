Председатель ГПК Беларуси рассказал о взаимодействии с погранслужбами сопредельных государств

На каком уровне сегодня сотрудничество белорусского Госпогранкомитета с западными странами, рассказал в интервью «Неделе» на СТВ Константин Молостов.

«Если было раньше живое общение, встречи и так далее, в основу сейчас положена переписка служебная», – отметил глава ГПК. И добавил, что технические вопросы, вопросы разрешения каких-либо пограничных инцидентов со службами сопредельных государств решаются.

«Если раньше мы встречались, общались о каких-то перспективах, о каком-то совершенствовании, то сегодня этого нет», – поделился Константин Молостов.