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Председатель ГПК Беларуси рассказал о взаимодействии с погранслужбами сопредельных государств

29 июня 2025 17:05
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На каком уровне сегодня сотрудничество белорусского Госпогранкомитета с западными странами, рассказал в интервью «Неделе» на СТВ Константин Молостов.

«Если было раньше живое общение, встречи и так далее, в основу сейчас положена переписка служебная», – отметил глава ГПК. И добавил, что технические вопросы, вопросы разрешения каких-либо пограничных инцидентов со службами сопредельных государств решаются.

«Если раньше мы встречались, общались о каких-то перспективах, о каком-то совершенствовании, то сегодня этого нет», – поделился Константин Молостов.

# Госпогранкомитет # Константин Молостов # Государственная граница Беларуси

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