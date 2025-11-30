Беларусь и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества! Каким был первый визит Лукашенко в эту страну

Беларусь входит в Глобальный Юг, и в последние дни мы наблюдали, как это происходит. Президент посетил с официальным визитом Мьянму, которая станет еще одной нашей опорной точкой на Юго-Востоке Азии, и отправился на переговоры в Оман. На этом большая зарубежная командировка главы государства не заканчивается. Ждем новых подробностей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А пока анализ того, что мы увидели в Мьянме. Александр Лукашенко – первый настоящий гость за последние несколько лет в этой стране. А потому его встречали как короля. Центральную улицу в Нейпьидо назвали Минской, провели бизнес-форум, подписали соглашения. Некоторые говорят, что Мьянма для нас экзотика. В этом есть доля правды, конечно, если только смотреть на внешние проявления. Мьянма – это большой емкий рынок, где для белорусов большой фронт работы. Эта страна нуждается в объемной модернизации, а мы обладаем технологиями и товарами. Почему бы не помочь друг другу?! Тем более что Минск, как и Нейпьидо, готов сотрудничать без нравоучений и лекций по демократии. На Западе на наше сближение, конечно, косо смотрят. Но, как сказал наш Президент, и в этом суть белорусской политики. И не только в отношении Мьянмы мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков.

Почитай, на краю земли звучит белорусский гимн. Товарооборот. Нет – многовекторность. И даже геополитика. Именно так западные аналитики оценили и даже проанонсировали поездку белорусского лидера в Мьянму.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вскоре посетит Мьянму. Это будет его первая поездка в эту страну и первая поездка европейского лидера с момента прихода военных к власти в Мьянме в 2021 году. Нейпьидо – самая молодая столица в Азии. У истории ее появления две версии. Согласно первой, ее основали в целях безопасности (Янгон чрезмерно разросся), по второй версии – это был совет главного астролога страны. Мьянма – экзотическая, а политической экзотикой стал прилет белорусского Президента. До нашего Первого ни один из европейских лидеров не смог наладить диалог с этой очень перспективной страной.

Между Мьянмой и Беларусью существуют огромные различия – в истории, традициях, религии и этническом составе. Тем не менее Нейпьидо мог бы позаимствовать белорусскую мудрость не только во внешней, но и во внутренней политике.

Для правительства этой каденции не просто визит, а международный экзамен. Принимать лидера, которому рукоплещет Глобальный Юг. Сопровождение организовали уже в воздушном пространстве. Потом были десятки мотоциклистов, сопровождающие кортеж, на следующий день – конная гвардия. А в вечер прилета уже сверху было видна иллюминация в цвета белорусского флага в аэропорту. Больше 300 человек встретили Лукашенко в Мьянме. Вот как это было.

Почетный караул, артисты, молодежь, випы – всего 300 человек. У борта Первого встречал лично премьер страны, он и руководил всей подготовкой визита. С Александром Лукашенко уже знаком. В Минске был несколько раз и вовремя официального визита, и на саммите ЕАЭС. Беларусь задает тон не только в евразийской интеграции, но и сплачивает разные страны мира. Знают, уважают и встречают на высшем уровне. Танцы, как в Зимбабве, пушечные выстрелы, как в Омане, и искренние объятия, как в Мьянме. Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой.

Это дружественные объятия. Но Мьянму из своих цепких «обнимашек» не хотят выпускать и соседи. Причин несколько. Плодородная Иравади и щедрые недра на редкоземельные металлы, серебро и драгоценные камни. Кстати, драгоценности здесь продают прямо на рынке. Что называется, сомневаешься – не покупай. «Это базис для любой страны». Больше о визите Лукашенко в Мьянму читайте здесь. Береговая линия с Индийским океаном – более тысячи миль. Что и говорить, лакомая земля для «слона», «дракона» и вашингтонского ястреба. Сейчас американцы всюду, где интересы Китая. Кстати, их посольство в старой столице Янгоне – на первой береговой линии.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

От горных цепей Восточных Гималаев на севере до Андаманского моря на юге. Природа Мьянмы, как ее история и культура, древняя и разнообразная. Это самый пестрый в этническом плане регион Юго-Восточной Азии. В границах одного государства проживает почти 140 народностей. А еще у Мьянмы самый высокий солнечный потенциал и в регионе, и, почитай, на планете Земля. Этакий Эдем, правда, земной. Геополитический узел целого региона. Здесь сошлись интересы больших игроков Глобального Юга, Индии и Китая, и здесь свое присутствие пытается укрепить США. Так что, получается, благословение страны является еще и ее испытанием.

Исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма является еще и председателем Комиссии национальной безопасности и мира. Это очень важно интегрировать в одну страну, до которой есть всем дело – 140 этносов и народностей. Поэтому военные и полиция – это привычный пейзаж современной Мьянмы. Ее особенность – в политическом управлении. Либо госуправленцы в юбках лонджи, либо в форме. Хотя и генералы носят лонджи. Некоторые информационные центры туристов пугают военными, а с нами они мило фотографировались. У страны древняя государственность и выгодное геополитическое положение. Поэтому свои интересы не раз приходилось защищать силой оружия. Формироваться государственность начала еще до нашей эры. И история страны – это история борьбы. В том числе с информационной экспансией. Очень важна международная поддержка.

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира:

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку Мьянмы на международной арене и на площадке Генеральной Ассамблеи ООН (подробности).

Да, международный вайб Беларуси растет. Имеем на это полное историческое право. Мы страна – организатор ООН, а международный авторитет Президента сохранил и вернул нам этот статус. Это еще один признак новой архитектуры мироустройства, но для нас важен экономический фундамент. Для этого мы в Мьянме. Лукашенко: закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Мьянмы нет. Подробности.

База – АПК. Для тракторов – непаханое поле работы. Основная тяговая сила у местных крестьян – буйволы, а средство транспортировки – повозки. АПК – очень важная сфера деятельности. За год здесь снимают по четыре урожая риса. На рынке Мьянмы развернутся наши грузовые тягачи и ускорят процесс развития местного здравоохранения наши «скорые» и лекарства. Техника, лекарства и ткани – о чем договорились компании Беларуси и Мьянмы на бизнес-форуме.

Классика любого бизнес-форума – это министры промышленности и сельского хозяйства. И вот уже здравоохранение и сразу два ректора ведущих вузов страны – это мягкая сила Беларуси.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Уже сейчас учатся представители Мьянмы в наших университетах. И это дополнительное гуманитарное направление нашего сотрудничества, которое надолго способствует развитию отношений через тех выпускников, которые как мягкая сила завтра будут послами доброй воли Беларуси здесь, в Мьянме, работая во многих серьезных отраслях народного хозяйства. Самая мягкая и действенная сила нашей страны – это наши женщины-управленцы. Глава «Беллегпрома» курирует развитие отношений с Мьянмой. В новую ткань выгодного сотрудничества вплетено не только и далеко не столько текстильное производство. Беларусь и Мьянма договорились о поставках высокотехнологических тканей.

Тон экономическим отношениям задает политическое руководство стран. Бизнес-форум накануне встречи лидеров принес 9 миллионов долларов, за два дня подписали 29 документов. Безвиз, сотрудничество в налогообложении и таможенной сфере. Бизнесу будет легче и проще. Статус представительства Мьянмы в Минске повысят до уровня посольства. За такую заботу о стране здешние министры не удержались и, нарушив протокол, пожали руки нашему Первому – благодарны. Лукашенко: у Мьянмы великое будущее, поверьте моему опыту. Подробности.

Новый импульс придал первый визит Первого в Мьянму. Поэтому был организован такой прием. И даже таблички – на русском языке в ботаническом саду, где лидеры всадили дерево благополучия. Политический авторитет и политика экономического равноправного сотрудничества – а ведь надо было создать такую страну – все больше привлекает на нашу орбиту государства Глобального Юга. А это территория роста и рынков сбыта, и экономического потенциала. Сейчас население Мьянмы – 55 миллионов человек. Юлия Абухович, экономический аналитик:

Для Республики Беларусь это не новый регион, но сегодня мы видим, что это тот регион, в котором в рамках нашей многовековой политики наши позиции усиливаются (подробности).