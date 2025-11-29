«Это базис для любой страны». Ещё раз о визите Лукашенко в Мьянму

Беларусь расширяет горизонты внешней политики. Александр Лукашенко находится в масштабной зарубежной командировке, которая охватывает сразу несколько регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто серия рабочих и официальных визитов, а последовательный маршрут, где каждая точка добавляет новый политический и экономический импульс для сотрудничества. От Юго-Восточной Азии – к Аравийскому полуострову. Сейчас Президент находится в Омане. Страна далекая географически, но все ближе по политическим и экономическим интересам. Обмен визитами лидеров фактически за год резко ускорил диалог. И уже сегодня Беларусь предлагает партнеру комплексное взаимодействие: от промышленных проектов до высоких технологий и продовольствия, от деталей в торговле – к большому стратегическому партнерству.

Беларусь последовательно развивает сотрудничество со странами дальней дуги, и этот вектор становится одним из ключевых в нашей внешней политике. География партнеров заметно расширяется: Азия, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка. Каждый регион открывает свои перспективы, новые рынки, технологии, логистические маршруты.

И вот Мьянма – в этом списке. Дипломатические отношения между странами установлены еще в 1999 году. Однако долгое время о сотрудничестве слышали немного. Товарооборот, по последним данным, составлял порядка 35 миллионов долларов. Сейчас Минск и Нейпьидо стремятся использовать этот фундамент максимально эффективно. Потенциалы у партнерства значительные.

Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы обращали внимание на эту страну уже давно, может быть, что-то не складывалось, но сейчас этим визитом конкретно дан импульс развитию отношений. Что в первую очередь для нас интересно? Для нас, конечно, интересны горная промышленность, добывающая промышленность, возможности, связанные с добычей в том числе и полезных ископаемых. Второе, конечно, нам интересны возможности по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Это базис для любой страны. Нас интересует сотрудничество в сфере легкой промышленности. В Беларусь импортируют одежду и обувь из Мьянмы. Но и у нас есть свои компетенции, и мы готовы поработать совместно, чтобы определить, где можем создавать какой-то общий продукт.

Мьянма богата природными ресурсами, востребованными на мировых рынках. Нефть, газ, золото, сапфиры, рубины. А Беларусь может предложить проверенные технологии и опыт реализации крупных инфраструктурных решений. По сути, страны только начинают раскрывать возможности друг друга. Лукашенко: в Беларуси есть всё необходимое, чтобы технологически Мьянма поднялась ещё на одну ступень выше. Подробности.

Этот год стал по-настоящему историческим для белорусско-мьянманских отношений. Хотя наш Президент впервые посетил эту страну, ее руководство уже бывало в Минске. Кроме того, в течение года лидеры неоднократно встречались на международных площадках, что придало политическому диалогу особую динамику. Не прерывался и бизнес-диалог. Сначала в Минске прошел бизнес-форум, а после и в Нейпьидо, где договоренности сторон легли в основу подписанных контрактов.