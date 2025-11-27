Техника, лекарства и ткани – о чём договорились компании Беларуси и Мьянмы на бизнес-форуме

В преддверии официального визита Президента, в Мьянме работала большая делегация нашей страны. Сегодня, 27 ноября, на Белорусско-мьянманском бизнес-форуме подписали контракты на сумму около 9 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе белорусской делегации более 40 человек – это представители госорганов и бизнеса. Участие принимают и руководители ряда предприятий Минпрома. Задача – наладить прямые кооперационные связи. Мьянма – огромный рынок, и здесь большой упор делают на агросектор. Белорусская сторона готова активно в этом участвовать. Кроме того, Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму. Речь идет о производствах «Белмедпрепараты» и «Минскинтеркапс».

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Это является самым ярким подтверждением того, что при заинтересованности двух стран, при исполнении поручений главы государства, мы можем получать практические результаты, которые перенесут пользу как нашей стране, так и Мьянме. Также решено создать сборочное производство тракторов BELARUS. И вместе с тем организовать точки продажи и сервисное обслуживание отечественной техники. Достигнута договоренность и по поставкам высокотехнологических тканей. Беларусь презентовала возможности предприятия «Камволь».