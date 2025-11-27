Техника, лекарства и ткани – о чём договорились компании Беларуси и Мьянмы на бизнес-форуме
В преддверии официального визита Президента, в Мьянме работала большая делегация нашей страны. Сегодня, 27 ноября, на Белорусско-мьянманском бизнес-форуме подписали контракты на сумму около 9 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе белорусской делегации более 40 человек – это представители госорганов и бизнеса. Участие принимают и руководители ряда предприятий Минпрома. Задача – наладить прямые кооперационные связи. Мьянма – огромный рынок, и здесь большой упор делают на агросектор. Белорусская сторона готова активно в этом участвовать.
Кроме того, Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму. Речь идет о производствах «Белмедпрепараты» и «Минскинтеркапс».
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Это является самым ярким подтверждением того, что при заинтересованности двух стран, при исполнении поручений главы государства, мы можем получать практические результаты, которые перенесут пользу как нашей стране, так и Мьянме.
Также решено создать сборочное производство тракторов BELARUS. И вместе с тем организовать точки продажи и сервисное обслуживание отечественной техники. Достигнута договоренность и по поставкам высокотехнологических тканей. Беларусь презентовала возможности предприятия «Камволь».
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Образование, конечно же, у нас в приоритете. И мы озвучили, что у нас есть возможность в расширении и в обучении специалистов, чтобы они могли работать дальше на конвейерах, которые здесь организовываются. Ну и, конечно же, в обучении медицинского персонала. У нас очень хороший опыт, у нас очень сильные университеты, которые обладают знаниями, компетенциями и возможностью обучать специалистов на английском языке. И у нас программы разработаны именно для того, чтобы мы могли расширять эти взаимоотношения.
Форум – важная площадка для укрепления экономических связей двух стран. Запланировано обсуждение возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества.