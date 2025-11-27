Больше 300 человек встретили Лукашенко в Мьянме. Вот как это было

Большая зарубежная командировка Президента продолжается. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Мьянму, где уже завтра, 28 ноября, состоятся переговоры на высшем уровне. В центре внимания – перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, в частности, пойдет о развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленности и фармацевтики. Отдельным блоком – вопросы гуманитарного взаимодействия. По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов. В преддверии официального визита в Мьянме работала большая делегация нашей страны. В ее составе представители госорганов и предприятий. Как Беларусь и Мьянма выстраивают свои позиции на разных частях света? В стране золотых равнин и тысячи рек работает наш корреспондент Евгений Пустовой.

Мьянма – страна перемен. Свое официальное название сменила из-за веяний демократизации. В государственных границах проживают около 140 народностей. А языковое разнообразие отражает именно этот термин «Мьянма». И столицу тоже поменяли. Нейпьидо (дословно «обитель королей») – самая молодая столица в Азии. Ей всего-то лет 20. Очень просторная, еще не обжитая, и строго разделена по секторам.

В одном – отели, небоскребы среди джунглей, в другом – правительственные здания, есть отдельное авеню посольств, территория домов госслужащих. Причем крыши выкрашены в корпоративные цвета министерств. Такая вот пестрая диктатура архитектуры. Говорят, построили главный город Мьянмы на месте деревень по совету главного астролога страны. Да, здесь полно экзотики. Но вот к политическому и экономическому сотрудничеству подходят весьма рационально. Поэтому и выстраивают отношения с Беларусью.

В начале марта Минск посетил премьер-министр этой страны. Потом была встреча на площадке ЕАЭС. Тогда же он вручил Президенту Беларуси Орден Союза Мьянмы I степени, по-нашему звезду Героя.

Наши экономики взаимно дополняемы. То, в чем нуждается Мьянма, производит Беларусь. Дипломатический вайб Минска – равноправные отношения. Что так ценят страны, прошедшие через колониальный гнет. Чаще, чем портреты Президента Беларуси, в Нейпьидо можно встретить только изваяния Будды. Правительство нынешней каденции впервые принимает официальный визит. Здесь его назвали государственным.

В Мьянме постарались всем. Государственные флаги раздували специальными промышленными вентиляторами. Словно зажглась вся новогодняя иллюминация Нейпьидо. Фигуры, освещенные в национальные орнаменты, несколько сотен встречающих и десятки мотоциклистов, сопровождающих кортеж. У трапа Первого приветствует премьер-министр Республики Союз Мьянма, министры и дипломаты, а встречает рота почетного караула, молодежь, представители разных этнических групп – порядка 300 человек.

Мьянма – государство на стыке цивилизаций. Свои интересы у Индии и Китая, а значит, у США. Ведь для Поднебесной через Мьянму кротчайший выход в Индийский океан. Страну, как канат, каждый центр силы пытается перетянуть на свою сторону. От этого растет напряжение в самом государстве. Нынешние власти стараются придерживаться политики примирения.